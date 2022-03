Tassi di interesse reali in rialzo a livello globale: suona l'allarme per i debiti pubblici?

Specularmente, dal lato dell'offerta, la disponibilità di gas, petrolio e materie prime ha segnato il passo, esacerbata da complessi colli di bottiglia nel sistema di distribuzione globale delle merci. Un mix tossico di fattori che si è dimostrato persistente: catene di approvvigionamento interrotte, costi di trasporto elevati aggravati dalle misure di sicurezza anti-Covid, scarsità di container e porti congestionati. Anche la carenza di manodopera è diventata un problema, costringendo le aziende manifatturiere e dei servizi a operare al di sotto della capacità potenziale e con pressioni persistenti al rialzo dei salari.



Tassi di rendimento reali negativi

Fino a poche settimane fa, l'incremento dei rendimenti nominali dei bond governativi e corporate è stato largamente insufficiente a compensare l'improvvisa fiammata dell'inflazione che ha caratterizzato la ripresa economica globale del 2021. In altri termini, i tassi di interesse reali (al netto del tasso di inflazione) sono scivolati ai minimi storici degli ultimi 20 anni. Uno sguardo allargato alle principali economie mondiali (vedi Figura 2) ci mostra come, a fine gennaio 2022, gran parte di esse era caratterizzata da tassi di rendimento reali decisamente negativi. I tassi reali erano sotto zero in tutte le economie avanzate, mentre gli unici valori moderatamente positivi si osservavano in economie emergenti specializzate nell'export di materie prime.

TASSO DI RENDIMENTO REALE DEI TITOLI GOVERNATIVI A 10 ANNI Loading...

Spicca in particolare il caso della Turchia, dove a fronte di un tasso di inflazione superiore al 50% ed in crescita incontrollata, la banca centrale ha risposto in maniera non ortodossa (obbedendo ad un diktat politico) con un ribasso dei tassi di interesse-chiave. Allargando l'analisi all'andamento negli ultimi due anni si comprende meglio il cambio di passo imposto ai tassi di interesse reali dallo shock inflattivo degli ultimi 12 mesi. Si osservino i casi relativi ai titoli governativi tedeschi ed italiani a 10 anni (vedi Figure 3 e 4).

ITALIA - TASSO DI INTERESSE REALE SUI TITOLI GOVERNATIVI E TASSO DI INFLAZIONE Loading...

Fino ad inizio 2021, Italia e Germania sono caratterizzati da regimi diversi: in Italia (Figura 3) il tasso di rendimento reale è moderatamente positivo, in dipendenza di un tasso di inflazione vicino a zero e tassi di interesse nominali stabilmente superiori all'1 per cento. In Germania (Figura 4) il tasso reale è invece da tempo sotto lo zero, a causa dei tassi di interesse negativi che caratterizzavano tutta la term structure dei Bund tedeschi, richiestissimi dagli investitori internazionali per il loro ruolo di safe assets dell'area Euro.



Da gennaio 2021, la ripresa improvvisa dell'inflazione a livello globale impatta in egual misura sui due Paesi: la dinamica dei prezzi accelera in maniera sincrona sia in Germania che in Italia, portando a gennaio 2022 il tasso di inflazione annuo intorno al 6% nelle due economie. Il tasso di rendimento nominale dei titoli governativi italiani, che hanno una base di investitori meno ampia e strutturata dei Bund tedeschi, risponde più rapidamente ai movimenti dell'inflazione (+130 punti base), mentre il tasso nominale dei titoli tedeschi cresce solo marginalmente di 50 punti base.