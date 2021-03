Tassi di interesse in rialzo: la bomba del debito dei paesi emergenti

6' di lettura

Gli effetti negativi del rialzo rapido dei tassi di interesse negli UsaA iniziano a percepirsi distintamente, non solo in Europa. A fronte di uno stimolo fiscale senza precedenti che dovrebbe superare il 10% del PIL, dall'inizio dell'anno i mercati hanno spinto il tasso dei Treasuries a 10 anni da meno dell'1% al livello attuale di circa l’1,75%. Si tratta di un ritmo molto più rapido di quello avvenuto durante il c.d. “Taper Tantrum” del 2013, una crescita turbolenta delle aspettative di inflazione degli operatori che sconvolse i mercati finanziari globali.



C’è una prospettiva piuttosto concreta che, nonostante le rassicurazioni della Federal Reserve, la crescita dei tassi di interesse sostenuta dal boom dell'economia si rifletta in un aumento della forza del Dollaro sui mercati valutari. Ci sono già delle avvisaglie in tal senso: dopo 12 mesi di declino ininterrotto (-10%) il Dollar Strength Index che misura l'apprezzamento del biglietto verde nei confronti di un paniere internazionale, da metà febbraio ha ripreso a crescere, recuperando circa il 3%. Potrebbe sembrare poca cosa, ma le principali banche centrali dei Paesi emergenti sono già dovute correre ai ripari per sostenere il tasso di cambio delle proprie valute e bloccare gli impulsi inflazionistici della svalutazione.

In poco più di 2 settimane, nonostante la recessione in corso, le economie di Brasile, Russia e Turchia hanno subìto un rialzo dei tassi di interesse (cfr. Figura 1), non previsto dagli operatori. Sud Africa, Tailandia e Messico sono in procinto di fare lo stesso, mentre in Cina ed India si discute di uno stop accelerato alle misure di stimolo monetario. In Turchia Erdogan ha complicato il quadro licenziando il governatore della banca centrale “reo” dell'improvvisa stretta monetaria, ma la crisi di fiducia sui mercati ed il deflusso di capitali esteri paradossalmente aggraveranno la stretta piuttosto che impedirla. Insomma, le economie emergenti sono già in subbuglio nonostante i movimenti relativamente modesti dei tassi di cambio con il Dollaro.



I TASSI

Il punto è che rispetto ad un anno fa i Paesi emergenti sono molto più indebitati, ed il nuovo debito è in prevalenza privato e denominato in Dollari. Una miscela esplosiva che un moderato rialzo del costo di servizio del debito può far detonare, provocando una catena di default nei settori corporate e finanziario delle grandi economie emergenti in piena recessione pandemica.



Il debito delle economie emergenti: una radiografia

Secondo gli ultimi dati consolidati del think thank dell'Institute of International Finance (IIF), a fine 2020 il debito globale (pubblico e privato) è salito a 281.000 miliardi di $, circa il 355% del PIL. Il contrasto alla pandemia attraverso misure fiscali espansive è costato circa $ 24.000 miliardi di nuovo debito. Ad una prima analisi, gran parte dello stock risulta ancora concentrato nelle economie avanzate (cfr. Figura 2).