Tassi di interesse in rialzo: quei profitti extra delle banche europee

Il rialzo dei tassi di interesse-chiave da parte della Banca Centrale Europea (BCE) atteso per la settimana prossima apre nuovi scenari nella gestione della politica monetaria, in particolare in relazione all'annoso problema dell'impatto dei tassi di interesse negativi sulla profittabilità delle banche.

Ovviamente, tassi più alti alleggeriranno questa voce di costo per le banche che, nei momenti di picco della crisi pandemica del 2020-2021 in cui i tassi di interesse hanno toccato i livelli minimi assoluti, ha raggiunto anche i 25 miliardi di € l’anno (teorici, vedi Figura 1, linea rossa).

Si tratta di costi potenziali, beninteso: dal 2019 infatti la BCE ha emanato diversi provvedimenti che hanno progressivamente “scudato” le banche dal pagamento di interessi negativi sulle riserve in eccesso sui conti correnti e di deposito delle banche centrali nazionali (BCN).

L'impatto dei tassi negativi è stato molto contenuto

In primis la BCE ha varato un regime di tiering delle riserve bancarie il 1° novembre 2019, con cui un ammontare di riserve pari a 6 volte quella minima obbligatoria detenuto sui conti correnti presso le BCN è stato esentato dal pagamento del tasso dello -0,5%, che invece è rimasto dovuto per le somme in eccesso e per quelle detenute sui conti di deposito. La linea verde in Figura 1 evidenzia in maniera chiara l'impatto permanente della misura, quantificabile intorno ai 4,6 miliardi di € per l'intero Eurosistema.

Da fine 2019 inoltre, la BCE ha varato il nuovo programma di prestiti agevolati TLTRO III (Targeted Long Term Refinancing Operations), potenziato in misura rilevante da giugno 2020 come contrasto alla crisi pandemica. La domanda del sistema bancario europeo è stata massiccia, ed in breve tempo i TLTRO III sono diventati la forma di finanziamento dominante nella galassia di strumenti utilizzati dalla BCE, con oltre 2.200 miliardi di prestiti di durata triennale e a condizioni estremamente vantaggiose (vedi Figura 2, area arancione).



I prestiti a tassi duali

Come funzionano i TLTRO III? In termini accessibili, nell'area Euro prima del meeting del 12 marzo 2020 era in vigore un tasso di interesse indifferenziato sia per i depositi delle banche commerciali presso la BCE e sia per i prestiti nei confronti delle banche, pari allo -0,5% (compresi i vecchi prestiti agevolati T-LTRO II di durata quadriennale, area rossa in Figura 2). Il meccanismo prevedeva come base un tasso dello 0%; se gli istituti erogavano credito all'economia reale in quantità tale da superare dei livelli benchmark tarati sulla loro struttura patrimoniale, potevano ottenere di “pagare” (ricevere) un tasso di interesse fino allo -0,5%, un livello pari a quello cui vengono tutt'ora tassati i depositi bancari in BCE.Questo schema è stato trasformato in un sistema “duale” che ha enormemente amplificato le capacità espansive dei prestiti T-LTRO. Tra il 2020 ed il 2021 i prestiti T-LTRO III (vedi Figura 3) sono stati erogati a parità di durata e con un plafond maggiore ad un tasso negativo minimo dello -0,5% che è arrivato, in dipendenza dal raggiungimento di livelli benchmark di espansione del credito all'economia reale, ad un tasso del -1%. Allo stesso tempo però la BCE non ha ridotto il tasso di deposito della stessa misura ma lo ha lasciato invariato. In questa maniera le banche hanno ricevuto prestiti al -1%, con la condizionalità di trasferire gran parte di questo beneficio alla clientela, mentre hanno pagato sulle somme depositate in BCE un tasso più basso.

Da un punto di vista di stimolo al credito, il programma TLTRO III è stato un enorme successo: si sono conservati i benefici di uno stimolo espansivo alla crescita del credito e le banche europee hanno guadagnato più di quanto spendessero per via dei tassi negativi.

Tornando ad esaminare la Figura 1, si nota (linea nera) come dall'avvio dei prestiti agevolati, l'effetto netto dell'impatto dei tassi negativi viene completamente ribaltato. In sostanza le banche europee cominciano a guadagnare grazie all'effetto combinato del tiering delle riserve e del programma TLTRO III, con un impatto medio che ha oscillato intorno ai 5 miliardi di € l'anno.