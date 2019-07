Tassi negativi, croce e delizia della Germania di Marcello Minenna

Un terzo del debito pubblico tedesco (750 miliardi di euro) mostra rendimenti negativi, più negativi di quelli giapponesi: un investitore paga per il privilegio di prestare denaro fino a quindici anni e più al governo tedesco. Non è un caso ma un'anomalia determinata da vari fattori: l'assenza di condivisione dei rischi (risk-sharing) nell'Eurozona rende il titolo di Stato tedesco (Bund) non solo un bene rifugio (safe-haven) – in condizioni di incertezza sulle prospettive di crescita globale – ma anche l'unico titolo privo di rischio (risk free) a supporto dell'operatività del sistema finanziario dell'intera unione monetaria. Ne discende una domanda di titoli risk free pari a cinque volte l'offerta, come si evince esaminando alcune statistiche dell'Eurozona prima della crisi e dell'insorgere della patologia dello spread. Il Bund in sostanza è diventato merce assai preziosa. Non solo. A ben vedere un tasso negativo – richiamando alcune nozioni di finanza stocastica ed in particolare il teorema fondamentale dell'asset pricing – sottende uno scenario probabilistico in cui vi è un potenziale guadagno dal rimborso in una nuova valuta con valore più elevato rispetto all'euro. In altri termini, attraverso i tassi negativi, il mercato quota anche l'ipotesi di rottura dell'euro e conseguente rimborso del Bund in nuovi marchi che – perdendo la “zavorra” dei paesi della periferia dell'Eurozona – varranno più di quanto vale l'euro. Esattamente come quota, attraverso lo spread per i titoli di Stato italiani, il rischio che il debito pubblico italiano venga ridenominato e rimborsato in nuove lire svalutate rispetto all'euro.

In questo fragile contesto si sono inseriti gli stimoli monetari varati dalla BCE per contrastare la deflazione attraverso il taglio dei tassi e gli acquisti di titoli del Quantitative Easing (QE). Questi ultimi, data la regola della capital key – che sostanzialmente prevede la ripartizione degli acquisti in base alla dimensione dell'economia di ciascuno Stato rispetto all'Eurozona – hanno privilegiato proprio i Bund aumentandone ulteriormente la domanda e favorendo così l'effetto-scarsità che ha contribuito ad abbassarne i rendimenti.

Per le finanze pubbliche tedesche questo è sicuramente un bene dal momento che in questo modo il debito pubblico si riduce automaticamente, come una palla di neve che si scioglie al sole. Dal 2014 (anno di introduzione dei tassi negativi sui depositi delle banche in BCE) al 2018 il rapporto debito/PIL della Germania si è ridotto in media di 3,6 punti l'anno, passando dal 75,3% al 60,9% e si stima che nel 2023 sarà in area 50%.

La discesa del rapporto debito/PIL è ovviamente dovuta anche all'ossessione teutonica per una politica fiscale improntata all'austerità, come efficacemente scandito dall'obiettivo schwarze null (letteralmente “zero nero”, ossia saldo di bilancio in pareggio o in avanzo) introdotto dal precedente ministro delle Finanze, Wolfgang Schäuble. Il contraltare di una spesa pubblica risicata è la penuria di investimenti pubblici sebbene il paese abbia grande bisogno di interventi ad ampio spettro (edilizia pubblica, istruzione, servizi digitali, etc.).

Finora il sotto-dimensionamento degli investimenti non ha penalizzato più di tanto l’economia tedesca grazie al suo modello di crescita export-driven che preferisce “nutrirsi” delle risorse messe a disposizione dalle politiche fiscali espansive degli altri paesi. I tassi negativi hanno contribuito al successo di questo modello supportando la competitività della manifattura tedesca che ha potuto finanziare la produzione a condizioni più vantaggiose dei suoi concorrenti, specie se appartenenti alla stessa area valutaria.