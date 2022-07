Tassi in rialzo, ecco le 10 società mondiali con il debito più elevato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo dieci anni a livello zero o negativo, i tassi di interesse nei principali Paesi del mondo hanno ripreso a salire. Un trend destinato a durare, almeno finché l’inflazione non sarà tornata sotto controllo, e che farà aumentare i costi dei debiti sovrani e impatterà sulle famiglie (soprattutto attraverso i mutui immobiliari). Ma un impatto altrettanto rilevante vi sarà anche sulle imprese e in particolare su quelle che sono arrivate all’appuntamento del rialzo dei tassi con i livelli di debito ...