Tassi sotto zero, tutte le trappole per chi cerca rendimenti

Rischio e consapevolezza

Molti analisti economici hanno gridato all’allarme, perché quando il mare di liquidità delle banche centrali si ritirerà, resteranno in piedi solo gli emittenti più solidi e la differenza tra un investimento e l’altro tornerà a essere prezzata in modo corretto dal mercato. In soldoni, potrebbe capitare che il valore di un’obbligazione crolli. Oppure che l’emittente in difficoltà non riesca a ripagare i creditori.

Un’altra conseguenza pericolosa del livellamento del rischio è la golosità degli investitori, che non si preoccupano di mettere in conto e di quantificare la possibile perdita del capitale investito.

Il fattore Tango bond

E quanto possa essere rischiosa questa inversione cognitiva l’abbiamo direttamente sperimentato nel 2001 con il default dell’Argentina e il conseguente crollo dei tango bond. Un crack da 90 miliardi di euro di cui 14 finiti nelle tasche di 450mila risparmiatori italiani, convinti ad acquistarli a piene mani da tre fattori concorrenti tra loro: l’esca di tassi decisamente sopra la media, la sottovalutazione del rapporto rischio-rendimento e una politica di vendita poco accorta da parte degli sportelli bancari.

Le truffe e le controversie I provvedimenti delle authority

Un altro esempio di quanto tentare di sottrarsi alla bonaccia asfittica di un mondo a tassi a zero possa essere rischioso, è il grande successo ottenuto da alcuni investimenti contrabbandati come beni rifugio. Risale al 2 ottobre la notizia della chiusura dell’inchiesta della procura di Milano e del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza sulle vendite di diamanti da investimento effettuate da cinque grandi banche italiane. Diamanti ceduti – secondo gli investigatori– a prezzi incongrui rispetto al loro valore. Casi limite, certo. Ma di tentativi più o meno goffi di “strappare” qualche punto di rendimento in più rispetto alle medie di mercato sono ricche le cronache delle frodi finanziarie. Che, a dispetto di ogni monito e di ogni esortazione alla prudenza, continuano a perpetuarsi sempre uguali a se stesse.