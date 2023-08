Tassi su, liquidità giù. Il mix micidiale che spaventa le Borse in agosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tassi in (ri)salita. E liquidità in diminuzione. Nelle prime sedute di agosto sta andando in scena questo copione, lo stesso che ha, come effetto collaterale, mandato ko le Borse nei primi nove mesi del 2022.

Il downgrade a sorpresa del debito degli Stati Uniti da parte di Fitch di martedì ha fatto luce sulle debolezze sottostanti di un mercato fino alla scorsa settimana dominato dal sentiment rialzista. Ora c’è qualche crepa in più, che andrà approfondita nelle prossime sedute per smarcarsi dal canonico...