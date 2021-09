Tassi troppo alti sulle carte revolving, l’olandese Abn Amro costretta a rimborsare i clienti

2' di lettura

Dopo Rabobank, in Olanda anche la banca Abn Amro è stata costretta a “patteggiare” con le Autorità di Vigilanza e con le associazioni dei consumatori per aver fatto pagare ai clienti retail tassi d'interesse troppo elevati su prodotti di credito al consumo come le carte revolving. La transazione costerà complessivamente ad Abn Amro 250 milioni di euro, dei quali 220 milioni saranno accantonati ex novo nel secondo semestre del 2021 mentre 30 milioni erano le rettifiche prudenziali contabilizzate finora...