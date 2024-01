Tastiere e mouse autoricaricabili e cover personalizzate: i POC di Lenovo

Si tratta di POC, acronimo che sta per proof of concept, e quindi soluzioni da ammirare come esercizio di innovazione e non come prodotti destinati al mercato, almeno nell’immediato. Con Mechanical Energy Harvesting, gli ingegneri di Lenovo hanno pensato a un sistema, in grado di supportare la connessione Bluetooth e wireless 2.4G, che utilizza il movimento meccanico e l’irradiazione solare per alimentare un mouse e una tastiera, eliminando la necessità di una ricarica esterna, riducendo i consumi di energia.

L’altro prototipo esposto in vetrina al Ces si chiama ThinkBook 13x Gen 4 SPE ed è un notebook sui generis e pensato per incontrare la tendenza di personalizzare la cover del proprio pc. Grazie ad algoritmi hardware e software e alla tecnologia E Ink Prism, è infatti possibile creare fino a mille immagini diverse, compreso un orologio dinamico.