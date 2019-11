Jaguar Land Rover, i padroni indiani di Tata cercano partner. Bmw e Geely in lizza Tata è alla ricerca di partner per J&LR a sostegno del programma di elettrificazione del Gruppo britannico. I possibili costruttori interessati sarebbero Geely uno dei più forti brand sul mercato cinese o Bmw con i quali JLR ha già avviato una collaborazione per l'elettrico e la guida autonoma. Tata però non intende vendere il Gruppo inglese acquisito da Ford nel 2008 di Corrado Canali

La ricerca di partner in grado di risparmiare sugli investimenti necessari per sostenere al meglio il processo di elettrificazione ha spinto il Gruppo Tata che è il proprietario di Jaguar Land Rover a contattare costruttori come BMW e i cinesi di Geely per avviare una collaborazione con il Gruppo automobilistico britannica alle prese con una contrazione delle vendite in particolare sul mercato cinese. Contestualmente Tata ha deciso di fornire al Gruppo britannico un'iniezione di capitali freschi pari a 910 milioni di dollari.

Logico che qualsiasi legame con un costruttore cinese come Geely potrebbe aiutare JLR in quel mercato altamente competitivo. Più stretti legami il Gruppo britannico li ha, invece, con Bmw con la quale c'è già una collaborazione esistente per lo sviluppo di motori e tecnologia di propulsione elettrica, nonostante l'ex Ceo della casa automobilistica tedesca, Harald Krueger, in agosto abbia escluso qualsiasi investimento azionario.

Sull'iniziativa di Tata i soli per ora a commentare sono stati i cinesi di Geely “Non ci risulta ci siano stati colloqui con Tata o JLR” la loro dichiarazione ufficiale, mentre Bmw si è rifiutata di commentare le voci su possibili collaborazione con J&LR.

La sfida dell'elettrificazione è ormai in una fase sempre più cruciale tanto che tutte le case automobilistiche si stanno attivando per raccogliere risorse che consenta loro di affrontare al meglio la la grande svolta dell'auto elettrica e della guida autonoma. La sfida che impone anche a piccoli Gruppi come JLR che ha programmato in un ambizioso programma per offrire varianti elettriche per ciascuno dei suoi nuovi modelli dal 2020.

Il Gruppo britannico è stato uno dei primi motori tra i costruttori tradizionali ad offrire un crossover completamente elettrico, la Jaguar I-Pace, presentato lo scorso anno. Ma ora JLR deve fare i conti con una recessione a livello globale che ha accelerato gli accordi di collaborazioni fra i costruttori il ritmo degli accordi è aumentato.