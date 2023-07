Tata investe 4 miliardi di sterline in UK per produrre batterie

2' di lettura

Il gruppo indiano Tata, proprietario da anni nel Regno Unito dello storico brand Jaguar Land Rover, investirà “più di 4 miliardi di sterline” in una fabbrica di batterie elettriche situata nel Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il governo britannico. Questo progetto dovrebbe consentire di creare “fino a 4.000 nuovi posti di lavoro diretti e altre migliaia nella filiera allargata”, precisa un comunicato del ministero delle Imprese.

Tata ha scelto un sito nel Somerset, nell’Inghilterra occidentale, di proprietà del Salamanca Group, un’attività di investimento e consulenza con radici nel settore immobiliare, secondo quanto riferito da Bloomberg News martedì.

Loading...

Il colosso indiano Tata, ha formalizzato oggi l’annuncio di un investimento da oltre 4 miliardi di sterline in Inghilterra per la realizzazione del suo impianto europeo di riferimento per la produzione di batterie elettriche per auto: nuova frontiera del settore, sullo sfondo della transizione verso la fine dei veicoli a benzina e diesel. La scelta dell’isola era stata anticipata dai media britannici a fine maggio, dopo una serie di colloqui preliminari fra i vertici del gruppo Tata e il governo Tory di Rishi Sunak, al quale secondo indiscrezioni era stato chiesto di mettere sul piatto un aiuto pari a 500 milioni di sterline di sgravi per avviare l’iniziativa.

Il Regno del post Brexit è stato preferito alla Spagna, Paese dell’Ue, la cui candidatura era stata valutata nei mesi scorsi dall’azienda indiana come possibile alternativa. Sarà una delle maggiori “giga-fabbriche d’Europa”, recita un comunicato aziendale, in grado di garantire da sola circa la metà dell’intero fabbisogno britannico di battere elettriche stimato per il 2030: scadenza cruciale sul fronte dell’impegno fissato dal governo di Londra per giungere all’obiettivo delle emissioni zero di CO2 in risposta agli allarmi sui cambiamenti climatici. Il primo ministro britannico Rishi Sunak - che ha origini familiari indiane - ha salutato l’annuncio ufficiale odierno come un segnale importante «di riconoscimento del vigore della nostra industria automobilistica e delle capacità dei suoi operai»: «Dobbiamo essere fieri - ha aggiunto - del fatto che la Gran Bretagna sia stata scelta da Tata Motors per realizzare la sua prima giga-fabbrica fuori dall’India. La decisione di Tata Group di costruire la sua nuova gigafactory qui nel Regno Unito - la sua prima fuori dall'India - è un immenso voto di fiducia nella Gran Bretagna».