Tattica e tecniche per un networking al passo coi tempi

La chiave per comunicare con qualcuno che non si conosce è dimostrare interesse, evitando un approccio “commerciale”, e l’interesse è direttamente proporzionato a quanto conosci della persona che ti ritrovi di fronte. Chiedi consigli, stimoli, mostrati aperto alle opportunità di crescita. La preparazione pre-evento è vitale.

2. Coltiva le connessioni. Un buon allenatore sa che un team compatto richiede cura e attenzione costanti. Investi tempo per coltivare le tue connessioni (digitali e non). Interagisci, condividi contenuti da discutere, non polarizzarti su posizioni rigide, che non faranno altro che catalizzare l’attenzione di chi la pensa come te, o generare sterili scontri dialettici con chi si pone dalla parte opposta.

Rispondi sempre per argomentare, non per prevalere dialetticamente.

Importante: congratulati con i tuoi contatti per i loro successi ma fallo sempre in modo personalizzato, per far sapere che apprezzi la loro presenza nella tua rete. Dimostrare sincero apprezzamento senza chiedere nulla in cambio non è cosa che passa inosservata. Attenzione: ho detto sincero. I ruffiani puzzano di ipocrisia.

E la sincerità va allenata. Se la pretendi, devi offrirla. Sappiamo che essere sinceri può creare fastidi e/o problemi ma ogni volta che devi scegliere, non pensare all’obiettivo di breve termine ma alla qualità della relazione che stai costruendo.