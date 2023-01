Tav, Città della salute e grattacielo, Cirio punta a chiudere i dossier in Piemonte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la prima volta dopo anni il Piemonte è tornato dentro una Finanziaria. Il Governo Meloni ha adottato l’emendamento proposto dalla Giunta guidata da Alberto Cirio per la nomina di un commissario per la Città della Salute di Torino. L’obiettivo è quello di provare a sbloccare un dossier importante, provando a emulare quanto fatto a Genova per il Ponte Morandi. «In collaborazione con la presidenza del Consiglio sceglieremo un alto funzionario dello Stato che potrà agire in deroga rispetto al Codice degli Appalti» sintetizza il presidente Cirio durante la conferenza di inizio 2023.

I problemi da risolvere per garantire il futuro del polo sanitario destinato a sostituire i grandi ospedali di Torino – il Cto, le Molinette e il Sant’Anna – sono molteplici. A cominciare dall’aumento dei costi delle materie prime per arrivare alla metodologia scelta per selezionare le aziende che dovranno svolgere i lavori, il dialogo competitivo. La gara è andata deserta e a quel punto è stato chiaro che serviva un intervento deciso per rilanciare il dossier. In generale, però, la sanità, tra liste d’attesa e Pronto soccorso affollati, resta il tallone di Achille di questa amministrazione.

Il 2023 è l’ultimo anno pieno per la squadra di Cirio che dunque vuole accelerare su progettazione e cantieri. A cominciare dalle infrastrutture: «Il 2023 sarà decisivo per la Torino-Lione perché ci sarà la gara per i lavori di scavo del tunnel sul territorio italiano» ricorda Cirio. Un impegno bi-partisan quello per l’Alta Velocità, accanto al sindaco di Torino Stefano Lo Russo (Pd), che ha comunque portato ad un altro risultato importante nel corso del 2022. Il ministero guidato da Matteo Salvini ha finanziato, con 750 milioni, la progettazione esecutiva del collegamento con Torino.

Il mandato di Cirio, albese doc, si era aperto con l’immagine del troncone interrotto in aperta campagna dell’Asti-Cuneo, opera incompiuta per eccellenza del Piemonte. Ci è voluto un po’ di tempo ma alla fine si è riusciti a sbloccare la pratica con i lavori ripartiti su uno dei due lotti mentre il 20 gennaio è attesa l’autorizzazione per l’ultimo lotto, così da completare l’intero tracciato entro il 2024.

Un altro dossier è arrivato alla sua conclusione, quasi per sfinimento, quello del grattacielo della Regione Piemonte: Cirio aveva ereditato un cantiere fermo dopo i ricorsi tra l’architetto Fuksas e la precedente amministrazione. A Cirio è toccato portare a termine i lavori e andare a lavorare per primo nella nuova sede, per provare a chiudere un capitolo lungo fatto di polemiche, progettazioni sbagliate e interventi di emergenza.