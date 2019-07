Conte dice sì alla Tav: «Bloccarla costa troppo, solo il Parlamento può decidere di non farla»

IL TRACCIATO IL TRACCIATO

Nel M5S l’imbarazzo è palpabile dopo l’apertura di Conte alla realizzazione della Tav. E, in queste ultime ore, si fa strada l’ipotesi di presentare una risoluzione in Aula sull’opera per mettere per iscritto il “no” del Movimento andando, tuttavia, incontro ad una sconfitta, visto che la maggioranza dei gruppi è favorevole alla Torino-Lione. In una nota congiunta i capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva scrivono che «alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio». Esulta , invece, Matteo Salvini : «La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi!».