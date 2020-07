Tav, così la Torino-Lione che non piace agli ambientalisti ha salvato la farfalla rara

L’attacco del nuovo sindaco di Lione

La linea ad alta capacità per il trasporto di passeggeri e merci è tornata però in questi giorni prepotentemente nel mirino degli oppositori dopo le dichiarazioni del neo-sindaco di Lione, Grégory Doucet, eletto grazie all’onda verde che ha percorso le recenti amministrative in Francia. «Opera sbagliata, da fermare» ha dichiarato, rilanciando: «Esiste già un’infrastruttura ferroviaria, che è sufficiente, ed è su quella che dovremmo investire». La linea cui fa riferimento Doucet percorre il tunnel del Frejus realizzato nel 1871 e ormai non più adeguato, che limita di fatto lo sviluppo del traffico e necessiterebbe di interventi.

Il sindaco di Lione ha anche ammesso: «So che il mio parere e quello della mia collega di Torino (Chiara Appendino, ndr), non può avere infuenza su una decisione che spetta ai due governi nazionali - ha aggiunto Doucet - Ma ora che sono alla guida della mia città credo di dover dire la mia pinione». Le frasi di Grégory Doucet hanno rivitalizzato il fronte no-tav, anche all’interno della maggioranza di governo, ma la ministra per le Infrastrutture, Paola De Micheli, ha precisato che «la Tav serve e si farà».

Telt punta sullo sviluppo sostenibile

Virano, parlando al videomagazine di Telt fa riferimento alla sfida del Green new deal lanciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «La grande sfida – sottolinea Mario Virano nel videomagazine prodotto da PuntoRec Studios – è creare valore aggiunto, è lasciare i territori in condizioni migliori di quelle in cui li abbiamo trovati: dal punto di vista ambientale, naturalistico, paesaggistico, ma soprattutto sociale». In questa ottica, dal 1° luglio Telt si è dotata di una direzione strategica dedicata allo sviluppo sostenibile.

L’attenzione all’ambiente comprende anche una serie di progetti per favorire la biodiversità che coinvolgono un centinaio di specie protette, tra le quali ci sono «due vedette», come le definisce Elena Luchetti, responsabile funzione ambiente di Telt: «Sul lato italiano si tratta della farfalla Zerynthia polixena, mentre su quello francese abbiamo il rospo calamita».

Il caso della Zerynthia polixena minacciata

La farfalla sale alla ribalta nel 2017 quando i no-tav la individuano nei dintorni del cantiere di Chiomonte. La Zerynthia polixena è una specie protetta e l’allargamento del cantiere rischia di metterla in pericolo: per la Ue il lepidottero necessita di rigorosa protezione e il Cipe (il Comitato interministeriale per la programmazione economica) invia a Telt la prescrizione di salvaguardare la farfalla.