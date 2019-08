Tav, aria di crisi nel governo. Vertice a palazzo Chigi. Salvini chiede il cambio di 3 ministri Nel Carroccio c'è un clima «non di vacanza, ma di mobilitazione»: il momento della verità potrebbe essere il comizio del leader leghista in programma alle 21 a Sabaudia, prima tappa del tour estivo di Salvini nel centro sud di V.N.

Tav, il Senato boccia la mozione M5s, passano quelle a favore

3' di lettura

Archiviato a Palazzo Madama il voto sulle mozioni Tav che sancisce la spaccatura della maggioranza ora si tratta di trarne le conseguenze. Secondo indiscrezioni, nel corso di un incontro fuori programma che si è svolto alle 19 a Palazzo Chigi (e forse alla'allargato anche a Di Maio), il vicepremier Matteo Salvini avrebbe chiesto al premier Giuseppe Conte una sorta di rivoluzione nell'Esecutivo giallo-verde. Con nomi nuovi per tre ministeri (presumibilmente Trasporti, Economia e Difesa) e un "contratto" di Governo rivisto per venire incontro alle richieste della Lega.

A cose fatte, fonti leghiste definiscono l'incontro «lungo, pacato e cordiale», ma altri lo raccontano come assai teso, così che le sorti dell'Esecutivo rimangono in bilico. Un indizio in questo senso arriva dall'agenda di Salvini: dopo le due tappe dell'"Estate italiana tour" annullate oggi, cancellate anche quelle in programma per domani in Abruzzo. Resta invece confermato l'appuntamento di domani sera alle 21.30 a Pescara.

La bocciatura della mozione pentastellata contraria all'opera (181 no e 110 sì) e l'approvazione delle altre cinque, tutte favorevoli, all'ordine del giorno, tra cui quelle del Pd ha dunque reso assai incerto il quadro politico all'interno della maggioranza. Ma se M5S e Lega sono ormai "separati in casa", il loro matrimonio è ancora ufficialmente in piedi. Ma per quanto? Il premier, scomparso dai radar nelle ultime ore, incontrerà la stampa domani mattina (l'incontro era programmato da tempo), mentre dal Carroccio si fa sapere che il clima «non è di vacanza, ma di mobilitazione». Si attende quindi una presa di posizione pubblica del leader e vicepremier Matteo Salvini. A sorpresa, alle 19, Salvini si è recato a Palazzo Chigi per un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte -durato circa un'ora - che potrebbe risultare decisivo per le sorti dell'Esecutivo. Il momento della verità potrebbe essere il comizio del leader leghista in programma alle 21 a Sabaudia, prima tappa del tour estivo di Salvini nel centro sud.

Agli atti, per capire il clima nelle fila del Carroccio, ci sono comunque le dichiarazioni in Aula del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. «Potremmo condividere la questione identitaria ma se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto sì dovete essere a favore della Tav, non ci sono alternative», ha sottolineato Romeo in Aula prima del voto. «Su un tema così importante avere due partiti di maggioranza, uno che vota in un modo e l'altro in un altro, pone sul tavolo una questione politica chiara e evidente: chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che seguiranno nei prossimi giorni e mesi».

Nello stato maggiore del M5S al momento le bocche sono cucite: dopo il voto del Senato il vicepremier Luigi Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni, e si è chiuso nel suo ufficio a palazzo Chigi. Di Maio potrebbe dire la sua in serata, all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati prevista per le 21, anche se fonti M5S nel pomeriggio precisano che all'incontro «non si discuterà della tenuta del governo ma verranno affrontati altri punti in vista della riorganizzazione avviata». Nell'attesa, Di Maio si limita a condividere sui social un post assai significativo pubblicato su Facebook da Beppe Grillo in risposta al leader dei No Tav Alberto Perino: «Non avere la forza numerica per bloccare l'inutile piramide non significa tradire».