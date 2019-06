Tav, la realpolitik del M5s apre a un progetto di compromesso «Non è tutto bianco o nero. E ci sono anche sindaci No Tav della Val Susa che stanno lavorando a un progetto di compromesso», ha dichiarato in un’intervista a Repubblica la viceministra M5s all’Economia Laura Castelli di Andrea Gagliardi

Tav, Salvini: è opera fondamentale, con M5S si troverà accordo

«Non è tutto bianco o nero. E ci sono anche sindaci No Tav della Val Susa che stanno lavorando a un progetto di compromesso». Le aperture alla discussione sulla Tav della viceministra M5s all’Economia Laura Castelli, piemontese con fama di “antagonista” segnalano una disponibilità e una posizione più incline alla realpolitik in casa Cinque stelle. Anche se la linea ufficiale resta che «il dossier è in mano al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che incontrerà le controparti europee e francesi».

L’ipotesi del tracciato alternativo

Quello indicato da Castelli è un tracciato alternativo al quale ha lavorato l’ex sindaco di Venaus Nilo Durbiano. Un progetto (nei prossimi giorni in votazione in quel consiglio comunale e poi in quello degli altri centri della Valsusa) che sarebbe già da tempo sulle scrivanie del premier Conte, dei due vicepremier Di Maio e Salvini nonché del ministro delle Infrastrutture Toninelli. Si tratterebbe di una modifica del tracciato che cancellerebbe dal tracciato il contestato tunnel di base e alla quale la Lega, da tempo in pressing per la realizzazione della Tav, non sarebbe ostile.



Di Battista: sono contrarissimo, Conte troverà soluzione

Se Conte non si sbottona («L'Italia deve confrontarsi con la Francia e

con la commissione europea - sono state le sue ultime dichiarazioni ufficiali - All'esito del confronto potremmo trarre le fila, in modo responsabile e trasparente come sempre») l’ala ortodossa del Movimento continua a proclamare la sua ostilità al progetto. «Sulla Tav io sono contrarissimo, non per posizione ideologica ma credo sia un'opera pubblica che costa tanti denari e non è utile» ha ribadito Alessandro Di

Battista, esponente del Movimento 5 stelle ed ex deputato, ospite di 1/2 h in più, in onda su Rai3. «Sono convinto che Conte possa trovare una soluzione», ha aggiunto.



