Tav, la maggioranza si spacca al Senato. La Lega vota la mozione del Pd

Secondo alcuni Matteo Salvini sarebbe pronto a porre subito dopo il voto un «problema politico» come in qualche modo ha lasciato intendere nell'emiciclo il capogruppo leghista Massimiliano Romeo («la mozione M5S impegna il Parlamento e non il governo, ma la questione politica resta. Se fate parte del governo dovete essere a favore della Tav») pur rimettendo la questione alla volontà del comandante in capo.

Nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier. «Il governo, in ragione degli accordi bilaterali già sottoscritti con la Francia e ratificati dal Parlamento italiano, non è in condizione di sottrarsi, con determinazione autonoma e unilaterale, agli impegni già assunti. Ovviamente il Parlamento, nelle sue prerogative sovrane, potrà valutare diversamente, assumendosi la responsabilità di intraprendere un percorso finalizzato a impedire, in maniera unilaterale, la realizzazione dell'opera». Si ricorda ancora «che il tentativo di revisione del progetto Tav si è rivelato infruttuoso per la determinazione della Francia di proseguire nella realizzazione dell'opera e per la disponibilità della Commissione europea a integrare il finanziamento già stanziato».