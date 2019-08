Tav sì, Tav no: ecco le sei mozioni a confronto Il 7 agosto all’esame dell’aula del Senato sei mozioni sulla Torino-Lione. Il M5S presenta una mozione contro la realizzazione dell’opera che potrebbe spaccare il governo di Nicoletta Cottone

Tav, sì al tunnel della discordia dopo una discussione lunga 30 anni

Tav sì, Tav no. Dopo il via libera al decreto sicurezza bis, cavallo di battaglia della Lega, lo scontro parlamentare si sposta sulle mozioni Tav, con il M5S che ha presentato una mozione anti-Tav. Di fatto contro il Governo di cui fa parte. Anche se la Tav si farà. «Alla luce dei nuovi finanziamenti comunitari non realizzare il Tav costerebbe molto di più che completarlo. E dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida questo Governo», ha detto il premier Giuseppe Conte spiegando i sì dell’esecutivo all’opera. Un sì comunicato anche all’Europa.

Le fibrillazioni nel governo

Il M5S, forte dei suoi 106 senatori, voterà il 7 agosto in aula al Senato la sua mozione. Una posizione che ha già creato fibrillazioni nel Governo con il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha dichiarato: «Un voto del Parlamento contro la Torino-Lione sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla». Immediata la reazione del ministro pentastellato alle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha formalmente acceso il semaforo verde all’opera con la lettera invita alla Commissione europea: «Il governo non cadrà. Salvini minacci chi vuole», ha detto, ricordando che la mozione M5s «impegna il Parlamento e non il governo».

I numeri al Senato

Controllando i gruppi parlamentari emerge che il M5S ha 106 voti (hanno lasciato Gregorio De Falco, Paola Nugnes e Saverio De Bonis per passare al gruppo misto), Forza Italia 61, Lega 58, Partito democratico 52, Fratelli d’Italia 18, gruppo misto 17, Per le autonomie 8. Totale: 319. Si ricorda che nel gruppo misto sono iscritti anche i senatori a vita. Sei le mozioni al voto, ecco i contenuti.

Marcucci (Pd): si sblocchino le grandi opere

La velocità della ripresa economica e la competitività del Paese dipendono in termini non secondari anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. É questa la premessa della mozione sostenuta dal senatore Andrea Marcucci e 40 parlamentari del Pd più uno del Psi. La mozione impegna il governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria Tav Torino-Lione e ad adottare «ogni iniziativa utile a superare l’attuale blocco di svariate grandi opere e a riprendere finalmente un'adeguata politica di investimenti pubblici in grado di incidere nei prossimi anni sulla crescita dei posti di lavoro e sul tasso di sviluppo infrastrutturale del nostro Paese».