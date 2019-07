Tav, Toninelli licenzia l’esperto che bocciò l’analisi costi-benefici di Ponti di C.A.F.

«Perché Tav»? Dopo 10 anni dall’inizio dei lavori, un’analisi su effetti e benefici

L’Italia deve dare una risposta definitiva all’Unione europea sull’alta velocità Torino-Lione entro il 26 luglio, altrimenti perderà i finanziamenti Ue per il completamento dell’opera. Nel frattempo, però, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, licenzia Pierluigi Coppola, uno degli esperti dello stesso Mit, membro della commissione per l’analisi costi-benefici sulla Tav stessa.

Coppola era finito sotto i riflettori dei media lo scorso mese di febbraio per essersi dissociato dai risultati – negativi – dell’analisi costi-benefici condotta dal team presieduto da Marco Ponti , ex docente del Politecnico di Milano, ora in pensione. «Ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate e soprattutto resta un’ombra su di lui, in merito al falso contro-dossier con numeri sballati sulla analisi costi-benefici Tav che gli è stato attribuito sulla stampa e di cui poi lui ha smentito la paternità. Senza però chiedere rettifica ai giornali che glielo attribuivano» fanno sapere dal Mit in merito al licenziamento – avvenuto tramite mail pec firmata da Toninelli – dell’ingegnere professore associato in ingegneria dei Trasporti all’Università degli Studi di Tor Vergata a Roma e membro del Board of Direction dell’Aet (Association for Europea Transport). Coppola è stato l’unico degli esperti della vecchia struttura tecnica di missione del precedente ministro Graziano Delrio ad essere confermato. Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, ora è in bilico anche il presidente della commissione Marco Ponti, in scadenza a settembre.

La questione stringente, però, è quella legata alla data del 26 luglio. Un termine cui ci si avvicina dopo una sorta di “melina” condotta dal Governo, culminata con una richiesta di rinvio del termine avanzata dall’Italia a Bruxelles a fine giugno e motivata con la necessità di avere più tempo a disposizione per definire l’accordo politico intorno all’Alta velocità. Lo scambio di missive con l’Inea, l’Agenzia della Commissione europea che si occupa di innovazione e reti e che materialmente segue l’iter della procedura, è iniziato a giugno con la lettera che chiedeva ai due Governi di chiarire le proprie posizioni entro 15 giorni. Quella dei fondi non è proprio una questione da poco: il Grant Agreement, l’Accordo tra Italia, Francia e Ue, nel 2015 aveva assegnato al progetto del tunnel di base una prima tranche di risorse comunitarie per 813 milioni. Ora Bruxelles ha detto ufficialmente di essere pronta a portare la quota di finanziamento al 55% : il fatto che la Ue possa salire fino a una quota del 50% è sancito dal nuovo regolamento varato ad aprile e relativo alle interconnessioni. Mentre un ulteriore 5% è reso possibile per quei progetti strategici gestiti da una società binazionale, come nel caso, appunto, della Torino-Lione con Telt, la società italo-francese che deve realizzare l’opera.