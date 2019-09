Tav, il tunnel che non c’era e la presenza italiana Fino a pochi mesi fa, il tunnel francese di 9 chilometri scavato sotto il Moncenisio non esisteva proprio perché – si diceva con toni accesi e inappellabili- la Francia aveva addirittura rinunciato all'opera, al pari dell'Italia di Guido Gentili

Curioso destino, quello della TAV Torino-Lione. Fino a pochi mesi fa, il tunnel francese di 9 chilometri scavato sotto il Moncenisio non esisteva proprio perché – si diceva con toni accesi e inappellabili- la Francia aveva addirittura rinunciato all'opera, al pari dell'Italia. Peccato si sia ora appena materializzato con tanto di cerimonia, foto e filmati, presenti il ministro Jean Baptiste Djebbari e i dirigenti della Ue.



Presente il tunnel, i cui lavori erano iniziati nel luglio 2016 e non si sono mai interrotti (la talpa ha avanzato per una ventina di metri al giorno, rimuovendo qualcosa come 1,3 milioni di metri cubi di roccia) è però risultato assente, stavolta, il governo italiano, a partire dalla persona del neo-ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli del Pd, convinta sostenitrice del progetto.



Le spiegazioni, a metà strada tra informali e ufficiali, indicano un problema di impegni in agenda. E il ministro francese ha detto che di aver già incontrato la collega italiana, la quale “ha riaffermato che i lavori devono procedere il più rapidamente possibile”. Del resto, va ricordato un pezzetto di storia molto recente. Sulla TAV si era consumato, appena prima della decisione di Matteo Salvini di aprire la crisi di governo agostana, il grande strappo in Senato tra Lega e grillini. La Lega aveva votato assieme al centrodestra la mozione del Pd favorevole all'opera, il Mov5Stelle la sua mozione contraria risultando alla fine isolato e battuto. Ma poco dopo ecco il nuovo governo Conte2 che si regge sull'asse Mov5Stelle e Pd e che prende atto del voto in Parlamento: l'opera si fa.



Due considerazioni. La prima riguarda il periodo, e parliamo di una buona parte di quest'anno, in cui il Mov5Stelle – a partire dal suo leader e allora vicepremier Di Maio- ha sostenuto che il tunnel francese non esisteva e che anzi la Francia aveva rinunciato al progetto. Non bastarono visite, filmati e articoli a provare che la realtà era un'altra e che i lavori procedevano. E tanto alto è stato il muro del “no” di allora che oggi, con il nuovo governo, si comprende la difficoltà a digerire un boccone amaro, esito che una propaganda ad alzo zero vedeva come impossibile. Salvo poi dover registrare che la realtà è andata avanti molto diversamente.

Seconda considerazione.

È assai probabile che lo stesso ministro delle Infrastrutture, in pieno accordo con Palazzo Chigi ed il premier Conte, abbia ritenuto di non spargere, come si dice, ulteriore sale su una ferita ancora aperta per il primo partito azionista della nuova maggioranza di governo. Mossa politica tattica, insomma. Tuttavia, resta il peso di un'assenza a livello di governo italiano nel giorno la realtà del tunnel francese avrebbe richiesto una presenza.