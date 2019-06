Tav, tutte le date chiave per il futuro dell’opera

Redicova: il progetto continua

Il risultato dell'appuntamento di ieri a Parigi è chiaro, aggiunge la coordinatrice del Corridoio mediterraneo: «Il progetto continua». Ma aggiunge che «da parte dell'Europa c'è il pieno rispetto per le decisioni di ogni governo che può scegliere in qualsiasi momento di ritirarsi, di spendere oppure perdere il denaro messo a disposizione. Certo, se il governo italiano fermasse tutto sarebbe un errore per il futuro dell'Europa».



Cirio (Piemonte) a Conte: serve un impegno chiaro per la Tav

Al premier Conte ha scritto questa mattina il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha chiesto all'Esecutivo due cose: prendere un impegno chiaro a sostegno della Tav e nominare un nuovo presidente per l'Osservatorio sulla Torino-Lione, un passaggio che sta a cuore al nuovo presidente del Piemonte per sbloccare la partita delle compensazioni per i territori, 42 i milioni stanziati. «Per noi - ha sottolineato Cirio - l'opera è irreversibile e la decisione di ieri va in questa direzione».

Il contributo dell’Ue

Infine, la volontà politica dell'Europa di portare il proprio contributo a sostegno dell'opera dal 40 al 50%, sia per la tratta internazionale che per le tratte nazionali, ancora in fase di progettazione preliminare, riapre la questione della sostenibilità finanziaria dell'opera. Anche alla luce del fatto che alla Torino-Lione, come spiegava ieri Radicova, in quanto gestita da un promotore unico e binazionale, “merita” un contributo aggiuntivo del 5%. Questo scenario cambia le cifre in campo.

Il contributo da parte dell'Ue ammonterebbe a 4,73 miliardi se si calcola il 55% del costo totale della tratta internazionale della Torino-Lione, fissato in 8,6 miliardi, contro l'ipotesi iniziale che fissa la quota in capo all'Ue nel 40%, 3,44 miliardi. In valore assoluto circa 1,3 mld in più. Cifre che rappresentano stime sommarie, alla luce di almeno una questione: dal totale degli 8,6 mld andrebbe sottratta la quota pari a 1,9 mld frutto del precedente accordo tra Stati e Europa, che potrebbe usufruire soltanto del 40% di fondi dall'Ue, mentre il contributo al 55% andrebbe calcolato sulla rimanente quota. In questo caso il contributo raggiungerebbe i 4,5 mld totali, poco più di un miliardo in più rispetto al passato.