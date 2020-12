Tav Verona-Padova, i lavori partono in anticipo La prima attività consiste nella bonifica da ordigni esplosivi sui terreni dove verrà costruita la galleria sotto l’autostrada A4 (Verona Est) di Marco Morino

Grandi opere avanzano. Il consorzio Iricav Due (costituito per circa l'83% dal Gruppo Webuild e per il 17% da Hitachi Rail Sts) informa che sono scattati in anticipo sul programma i lavori della linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Verona-Padova nella tratta Verona-bivio di Vicenza. L’opera ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo da parte di Rete Ferroviaria Italiana

(Gruppo Fs Italiane) di oltre 2,7 miliardi di euro.

La prima attività consiste nella bonifica da ordigni esplosivi sui terreni dove verrà eseguita la galleria artificiale nel Comune di San Martino Buonalbergo, che permetterà alla nuova linea ferroviaria di sottopassarel’autostrada A4 in prossimità dello svincolo di Verona Est.

Nelle prossime settimane, il consorzio avvierà anche le attività di selezione degli operatori economici per l’affidamento dei lavori relativi al primo lotto costruttivo con una modalità innovativa, sempre nel pieno rispetto delle direttive europee: il cosiddetto “Sistema di Qualificazione” che rappresenta lo strumento di cui il consorzio si avvarrà per l’affidamento degli appalti principali.

Il sistema permetterà di preselezionare gli operatori economici che, in un secondo momento, potranno essere invitati alla procedura di selezione negoziata o ristretta. La preselezione avverrà a seguito della pubblicazione sul sito internet del consorzio e sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso sull'esistenza del sistema di qualificazione e del relativo regolamento.

Il primo lotto

Il tracciato del primo lotto, che attraverserà 13 Comuni, avrà una lunghezza di 44,2 km e quadruplicherà la linea esistente, aumentando la qualità dell’offerta ferroviaria e la sua integrazione con la rete europea,riducendo l’impatto ambientale e l’incidentalità associata alla mobilità stradale.