Auto, Tavares: «Con la Guerra in Ucraina, l’energia è diventata la vera emergenza»

Crisi dei chip

«La fornitura di semiconduttori è ancora problematica. Sta migliorando con alcuni fornitori, meno con altri. La situazione è simile a quella del 2021, non vedremo miglioramenti importanti in 2022». Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in un incontro con la stampa. «La differenza (tra il 2021 e 2022, ndr) sta nel fatto che il numero di aziende fornitrici problematiche sta diminuendo, molti fornitori hanno capito come gestire la loro filiera e possono aiutarci. Altri non sono stati in grado di farlo», ha continuato Tavares, specificando che «siamo danneggiati al massimo da 3-4 fornitori. Gli altri hanno imparato come monitorare la loro filiera. Le cose inizieranno a migliorare nel 2023. Nel mio piano non prevedo un miglioramento già nel 2022, voglio mantenere le previsioni sostenibili».

Futuro dei brand

Carlos Tavares ha fatto chiarezza anche sul futuro dei brand. «Spesso mi dicono di tagliare un brand ma non credo che sia etico, un brand ha dietro di sè una lunga storia, io amo i nostri brand e voglio che tutti i miei brand, compresi quelli italiani, abbiamo una chance». Così Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in un incontro con la stampa. «Per alcuni anni i brand italiani non sono stati nutriti per esprimere la loro visione. Io sto cercando di dare una possibilità a tutti i brand italiani, perchè possano dimostrare il loro talento e avere utili ricorrenti che permettano loro di avere un futuro chiaro», ha osservato ancora spiegando di aver dato «10 anni ai ceo di ciascun brand per pianificare prodotti e strategie e ora hanno i fondi a disposizione». Tra le novità anche la definizione del design dei futuri modelli Lancia.

(Ha collaborato Simonluca Pini)