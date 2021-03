Tavares: «Prima le persone, poi le auto: Stellantis non ha fretta sul piano» Il ceo portoghese. «La nuova strategia tra fine 2021 e inizio 2022. Pronti a batterci contro i colossi tech, ma solo ad armi pari»

di Marco Ferrando e Marigia Mangano

(7146)

Il ceo portoghese. «La nuova strategia tra fine 2021 e inizio 2022. Pronti a batterci contro i colossi tech, ma solo ad armi pari»



8' di lettura

«Libertà e sicurezza sono le sfide in cui si giocherà il futuro dell’auto, e in cui i car maker vecchi e nuovi si giocheranno la sopravvivenza. Stellantis è pronta a battersi, ma è ora che il mondo, soprattutto l’Europa e gli Stati Uniti, smettano di guardare ai grandi gruppi che hanno fatto la storia dell’auto con occhi diversi rispetto ai nuovi giganti tecnologici: è ingiusto, e irrispettoso del valore creato negli ultimi 50 anni in termini di ritorni ma anche di progresso, lavoro e qualità della...