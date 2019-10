Tavola con «Cristo deriso» di Cimabue vola in asta a 24 milioni di euro Dalla stima tra 4 e 6 milioni il dipinto ritrovato in una casa a Compiegne è stato battuto al prezzo record da un acquirente che per ora resta anonimo di Marilena Pirrelli

Una scoperta e un record d’asta. Il “Cristo deriso” di Cimabue, opera attribuita al maestro di Giotto, scoperta casualmente in una casa vicina a Compiegne, ha segnato il record d’asta per un’opera precedente al 1500. La tavola dipinta, valutata fra i 4 e i 6 milioni di euro, messa all'asta domenica 27 ottobre a Senlis, a nord di Parigi, dalla casa Acteon ha moltiplicato le stime fino a raggiungere i 24.180.000 euro. Alla casa d’asta è stato affidato il dipinto su tavola di pioppo da una famiglia della vicina Compiegne, che l'aveva trovata fra i quadri appesi tra la cucina e la sala da pranzo. Ad aggiudicarselo un compratore anonimo vicino Chantilly, sempre nel Nord della Francia.



Il “Cristo deriso”, è il titolo dell’opera passata in asta, dipinto ad uovo su fondo d'oro di piccole dimensioni (24,6 x 19,6 cm) è uno degli elementi di un dittico del 1280 in cui erano rappresentati su otto pannelli delle scene della Passione, di cui sono noti la “Flagellazione di Cristo” (Frick Collection a New York) e “La Vergine e il Bambino con due angeli” (National Gallery, Londra).



Il risultato raggiunto dal capolavoro di Cimabue, secondo Dominique Le Coent della Acteon Compiegne (costituita da Philomène Wolf e Dominique Le Coënt de Beaulieu, Associate Auctioneers), è un primato mondiale per un quadro anteriore al 1500. Del resto di Cimabue non ci sono passaggi di opere in asta, se non opere di scuola, seguaci e circolo. “È un dipinto unico, splendido. Cimabue era il padre del Rinascimento. Ma questa vendita è andata oltre tutti i nostri sogni “, ha spiegato Le Coent a The Associated Press. Per la casa d’asta è sicuramente un risultato interessante in termini di buyer premium e certamente anche per la proprietaria che non si attendeva tale risultato.

Un esperto della casa d’asta ha potuto visionare il dipinto a giugno mentre faceva un sopralluogo nella casa della proprietaria a Compiegne, il colpo d’occhio lo spinse a portare gli esperti per una valutazione. Inizialmente gli specialisti della galleria Turquin di Parigi hanno studiato il dipinto concludendo con “certezza” che aveva tutte le caratteristiche della pittura di Cimabue. Stephane Pinta, specialista d'arte di Turquin, ha indicato le somiglianze nelle espressioni facciali e negli edifici, così come nella tecnica del maestro nel trasmettere luce e prospettiva. Le Coent ha detto che gli esperti erano euforici perché era la prima volta che un Cimabue veniva portato in asta. “Non c’è mai stato in vendita un dipinto di Cimabue, quindi non c'era alcun riferimento precedente su quale valore avrebbe potuto raggiungere “ ha concluso.