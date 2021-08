Tavoli di crisi, si riparte a settembre

3' di lettura

Dalle lavatrici alla componentistica per le auto continuando con metallurgia e siderurgia per arrivare all’aerospazio. La stagione delle vertenze per salvare aziende in crisi e il futuro di circa centomila lavoratori riparte. I tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello sviluppo economico sono 87. Poco più della metà dei 150 del 2019. Il numero complessivo di vertenze seguito dalla viceministra delegata Alessandra Todde comprende i 57 tavoli di crisi aperti e i 30 di monitoraggio, in cui rientrano anche aziende che non sono in crisi ma che fanno parte di settori in crisi. Come, giusto per fare un esempio, le aziende che legate all’automotive.

Centomila in attesa

In questo sistema orbita un numero di lavoratori che, secondo una prima stima degli uffici che si occupano di seguire tutte le fasi, oscilla tra gli 80 e i 100mila addetti. Tutti appesi alla soluzione delle differenti vertenze e, per il momento, alle prese con gli ammortizzatori sociali rinnovati. Perché nel calendario delle pratiche da portare avanti non ci sono solamente Ita-Alitalia ex Ilva, e il settore dell’acciaio che, in proporzione, ha il numero più elevato di lavoratori.

Whirlpool

A dare lo start al riavvio delle vertenze il caso Whirlpool. All’orizzonte c’è un piano, cui sta lavorando il Mise per il rilancio del sito di Napoli, che punta per una “soluzione duratura”. Proprio per questo motivo Invitalia sta cercando aziende primarie e consolidate interessate a questa prospettiva. Un primo incontro, al Mise, potrebbe essere fissato già a breve. Per il 9 settembre è prevista la convocazione, direttamente in Sicilia a Termini Imerese del tavolo tecnico per Blutec.

Elica

Per i prossimi giorni è in programma anche la riconvocazione di un incontro per affrontare la vertenza Elica, azienda leader nella produzione di cappe da cucina. L’azienda si è impegnata a sospendere ogni azione unilaterale legata al precedente piano che comprendeva i licenziamenti e ora l'obiettivo, emerso nell'ultimo incontro, è condividere con tutte le parti un piano industriale che escluda gli esuberi; la data fissata per concludere il percorso di confronto è il 30 settembre.

Metallurgia

Nel campo della metallurgia si passa dal nord al sud. Nello specifico, nel nord Italia la vertenza che riguarda l’azienda metallurgica è quella della Slim Fusina Rolling S.r.l. al cui futuro è legato il destino di 250 lavoratori. Nello stesso ambito poi ci sono, in Sardegna, le vertenze che riguardano il futuro dell’ Eurallumina e Sider Alloys (complessivamente circa 700) , primo e secondo anello della filiera dell’alluminio in Italia, ancora alle prese con procedure autorizzative.