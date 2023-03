Tavolo per il Pos, tempo scaduto ma sul taglio delle commissioni l’accordo è lontano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scade oggi il termine entro il quale andava trovato un accordo con gli operatori del settore dei pagamenti per portare a zero le commissioni a carico dei commercianti per l’uso del Pos nelle transazioni digitali sotto i 10 euro e per ridurle sotto i 30 euro. Il tavolo presso il ministero dell’Economia per ragionare su questi temi era stato istituito a inizio marzo con un decreto ministeriale. Ma ad oggi una soluzione ancora non c’è e probabilmente ci vorranno ancora parecchi giorni.

La legge finanziaria varata a fine dicembre 2022 prevedeva l’introduzione di una tassazione, un contributo straordinario a carico dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e schemi di pagamento pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a 30 euro. Un contributo destinato a scattare nel momento in cui, a partire dal 1° aprile, non sia in vigore una riduzione o l’azzeramento delle commissioni sotto la soglia dei 30 euro.

Da aprile non scattano le sanzioni sotto forma di tassazione

Da quanto emerge sinora, al momento non succederà proprio nulla. La tassazione non potrà scattare anche per il semplice fatto che non esistono sistemi automatici per individuare i soggetti presso i quali sono passate le transazioni sotto i 30 euro e quante ne sono state fatte. Va quindi messo in piedi un meccanismo di monitoraggio, probabilmente basato sul contributo volontario degli operatori, che forniscono al ministero o a un soggetto preposto questo tipo di dati.

Nella sostanza, quindi, quanto previsto dalla norma introdotta con la finanziaria non può essere considerato perentorio. È più che altro un atto di indirizzo per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato. Il ministero dell'Economia nella realtà sta lavorando molto alacremente per riuscire a portare a casa un accordo, anche prescindendo dalle scadenze tassative della legge. La modalità prescelta è quella di contatti riservati e bilaterali per convincere ogni partecipante alla filiera dei pagamenti di fare la sua parte in modo costruttivo.

Il rischio dei ricorsi all’Antitrust europeo

L'intesa non potrà che avere la forma di un accordo su base volontaria, altrimenti si potrebbe incorrere facilmente in profili non concorrenziali. Non è un caso che sin da inizio anno, a gennaio, l'Associazione bancaria italiana abbia investito (informando per conoscenza anche la Banca d’Italia) l'Autorità Antitrust per avere un parere preventivo su questa iniziativa. Parere che l’Agcm potrà fornire solo quando ci sarà almeno una bozza di accordo, che al momento non c’è.