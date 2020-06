Tax credit affitti, per i negozi negli ipermercati l’agevolazione è ridotta al 30%

L’agevolazione interessa in particolare alcuni settori economici nell’ambito dei quali la gestione di attività commerciali in regime di locazione d’azienda è particolarmente diffusa. Ci riferiamo, ad esempio, ai comparti turistico/ricettivi, della ristorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande e alle attività svolte nei grandi centri commerciali. Ambito, quest’ultimo, nel quale non sono rari i contenziosi sulla qualificazione del contratto, con l’affittuario che tenta di far valere una locazione “mascherata”. È chiaro, comunque, che un contratto d’affitto d’azienda - finché non riqualificato - resterà con il bonus al 30 per cento.

Più in particolare, per quanto riguarda le strutture alberghiere si ricorda che l’accesso al bonus non è preordinato alla verifica del volume di ricavi del 2019 (il limite ordinario è di 5 milioni di euro). Resta invece da verificare per tutti gli esercenti un’attività economica, e quindi anche per le strutture alberghiere, come condizione necessaria di accesso il calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.