Tax credit energia, calendario in otto tappe tra cessioni e uso in F24

Il tax credit per la spesa energetica delle imprese si allunga fino al prossimo 30 giugno con il decreto Bollette (Dl 34/2023). Ma il valore degli aiuti retrocede, con percentuali ridotte per i diversi tipi di aziende (energivore e no, gasivore e no). Il risultato è un calendario che nel 2023 conta otto diverse scadenze per la cessione e l’uso in compensazione dei bonus, annoverando anche quelli dei trimestri precedenti e il tax credit sull’acquisto di carburanti per l’agricoltura e la pesca.

Nel secondo trimestre di quest’anno il credito d’imposta passa dal 35 al 10% per le imprese non energivore (con contatori da almeno 4,5 kW annui) e dal 45 al 20% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore).

Un cambio dopo l’altro, il tax credit energia si avvia così a raggiungere i 18 mesi di copertura. Introdotto a gennaio 2022, solo per le imprese ad alto consumo di elettricità e gas, ha visto continue modifiche: al perimetro dei beneficiari, alle aliquote, alle scadenze. Mentre il conto totale degli stanziamenti è arrivato a superare i 31 miliardi.

A rimanere costanti sono i requisiti di accesso: per l’elettricità, nel primo trimestre 2023 un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019; per il gas, un prezzo medio di riferimento del Mercato infragionaliero (Mi-Gas) salito di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019. Sono parametri che, anche oggi, nonostante la discesa dei prezzi energetici, sono ampiamente soddisfatti: negli intervalli in esame, il Pun medio è salito di quasi il 165% e il balzo sul Mi-Gas è stato quasi del 170 per cento.

La leva (e i limiti) dei crediti

Aver puntato su uno strumento come il credito d’imposta – che ha diversi pregi per lo Stato, a partire dalla facilità di monitoraggio – ha creato qualche imbarazzo alle imprese, come ha rilevato anche la Corte dei conti. I tax credit, dopotutto, vanno venduti o usati in compensazione in F24, altrimenti sono sprecati: ad alcune aziende è mancata la capienza; altre non hanno trovato un compratore tra le banche, già stracariche di bonus casa.