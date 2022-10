Tax credit energia alle imprese, rincorsa impossibile agli aumenti

I costi per le imprese

Per rendersi conto di quanto sia difficile la situazione, è sufficiente osservare alcuni esempi riferiti al secondo trimestre di quest’anno (aprile-giugno), e dunque precedenti agli ultimi aumenti delle bollette e agli ultimi interventi normativi.

Prendiamo il caso reale di un’azienda che produce merci e materiali per l’edilizia, con un contatore unico e una potenza disponibile di 98 kW (si vedano gli esempi in pagina). Se nel primo trimestre 2019 aveva pagato in media l’energia elettrica 0,08 euro per kWh, nei primi tre mesi di quest’anno ha visto crescere il conto a 0,33 euro per kWh. L’incremento supera largamente la soglia minima per accedere al tax credit, che in relazione al secondo trimestre vale circa 3.350 euro.

Il problema è che – nello stesso periodo – la spesa per la componente energia è stata di circa 22.330 euro, con un aumento di 16.780 euro rispetto ai livelli del 2019. Insomma, anche usando il credito d’imposta per alleggerire gli esborsi nei propri modelli F24 – imposte, ritenute e contributi – l’impresa edile del nostro esempio deve comunque far fronte a maggiori costi per circa 13.400 euro nel trimestre.

Ottobre, novembre e oltre

Nel terzo trimestre (luglio-settembre) per le imprese non energivore con contatore pari o superiore a 16,5 kW – come quella dell’esempio – il tax credit si è mantenuto al 15 per cento. Ma c’è stato un ulteriore aumento dei costi, con il Pun medio che è quasi raddoppiato. Perciò, a parità di consumi, il maggior costo per l’elettricità rimasto a carico delle aziende, al netto del bonus, è cresciuto in valore assoluto.

Per i mesi di ottobre e novembre, invece, il credito d’imposta raddoppia al 30 per cento. Un aiuto senz’altro positivo, che però non arresta la rincorsa impossibile ai rincari.