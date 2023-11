Tax free shopping, con la nuova soglia a 70 euro gettito da 119 milioni per lo Stato

Santanchè: un sostegno al turismo

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè (EPA/Cati Cladera)

Soddisfatta il ministro Santanchè: «Anche l’Italia, finalmente, riduce la soglia economica minima per accedere al servizio, fornendo un’opportunità unica per la promozione del Made in Italy, e, in particolare, per lo sviluppo dell’artigianato locale. Così facendo il governo Meloni intende sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana. La misura, infatti, andrà a generare impatti positivi su tutta la filiera del turismo, aumentando la domanda sull’intero territorio nazionale».

Il tax free negli altri Paesi

In passato la Francia era il Paese europeo con la soglia più elevata di spesa per accedere al tax free shopping: a partire dal 2021 il governo francese ha portato il limite da 175 a 100 euro. In Spagna fino a luglio 2018 era previsto un importo minimo di 90,15 euro ma il Governo di Madrid ha approvato l’eliminazione della soglia minima di acquisto. Ache la Germania non ha soglia minima per l’agevolazione, mentre la Grecia (nel 2016) ha ridotto la soglia da 120 a 50 euro. Stesso livello del Portogallo.

