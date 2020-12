«Tax free, soglia più bassa per favorire il Made in Italy» Un emendamento alla manovra presentato dall’esponente del Pd Piero De Luca (Pd): «Abbassare da 154 a 70 euro la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio Iva sugli acquisti dei turisti internazionali extra europei»

Un emendamento alla manovra presentato dall'esponente del Pd Piero De Luca (Pd): «Abbassare da 154 a 70 euro la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio Iva sugli acquisti dei turisti internazionali extra europei»

Abbassare da 154 euro a 70 euro la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio Iva sugli acquisti dei turisti internazionali extra europei. È la proposta, presentata sotto forma di emendamento alla legge di BIlancio, da parte del deputato del Pd Piero De Luca, capogruppo del partito in commissione Politiche Ue. «In altri Paesi europei - spiega De Luca - le soglie per il minimo di spesa sono più basse o sono state abolite del tutto. Rendiamo competitiva e attrattiva anche l’Italia per il turismo internazionale».



Le soglie in Europa

La soglia italiana per il tax free è la più alta tra quelle applicate in Europa: si va dallo zero di Germania, Spagna e Irlanda ai 50 euro di Olanda e Grecia fino ai 100 euro che in Francia scatteranno dal prossimo anno. In Italia la cifra di riferimento restano le vecchie 300mila lire (pari a 154 euro), cifra sulla quale ora propone di intervenire l’esponente del Pd. «Il tax free, infatti, non ha solo effetti diretti sullo shopping ma in generale influisce sulla programmazione dei viaggi, sul tempo di permanenza e sulla scelta dei luoghi dove i turisti internazionali decidono di trascorrere le loro vacanze in Europa».

Il settore

Nel 2019, prima della crisi scatenata dall’epidemia da Covi 19, il Tax free shopping dava segnali di vitalità: secondo i dati di Global Blue Italia, società spoecializzata nei servizi del settore, nei primi cinque mesi dell’anno scorso, anche ai tassi di cambio favorevoli per le principali valute, le vendite tax free in Italia erano cresciute del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018, trainate dai turisti cinesi (con un peso del 29% sul totale degli acquisti tax free), russi (12% del totale) e statunitensi (8%).

Gli effetti dela proposta

«La mia proposta - spiega De Luca - avrebbe un impatto molto positivo per la nostra filiera turistica, ma anche per l’artigianato e le produzioni locali Made in Italy, soprattutto nei luoghi tradizionalmente meta di visitatori internazionali, come in Campania le Isole o le costiere amalfitana, sorrentina e cilentana». Secondo i dati di Banca d’Italia (relativi però al 2016) il valore complessivo della spesa effettuata in Italia dai turisti provenienti dall’estero ammonta a 36,4 miliardi di euro e quasi la metà arriva da una classe di spesa alta (i beni dal valore dello scontrino superiore a 2.000 euro), mentre la classe minore (beni con valore dello scontrino inferiore a 300 euro) incide con appena il 9% del totale delle vendite.

Abbassare da 154 euro a 70 la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio Iva comporterebbe un minor gettito per le casse dello Stato. Una perdita che, però, nelle intenzioni del proponente l’emendamento alla manovra, verrebbe compensata se fosse introdotta una regolamentazione degli operatori del settore con maggiori risorse. Tra i 200 e i 500 milioni di euro su base annua, come dichiarato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.