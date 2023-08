Taxi gratis dopo la discoteca con l’alcol, al via la sperimentazione: ecco come funziona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un “passaggio” in taxi per chi nel corso di una serata in discoteca ha esagerato con l’alcol, e non è nelle condizioni di mettersi al volante. Il tutto senza dover mettere mano al portafoglio. Per usufruire di questa possibilità basta sottoporsi all’uscita all’alcol test.

Contro le stragi del sabato sera il governo, e in particolare il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini pensa a un’auto bianca gratuita per portare a casa chi non è in condizione di guidare. Del resto i numeri sono spaventosi: 759 morti nei weekend sulle strade italiane da inizio anno. Ben 35 solo nell’ultimo fine settimana di luglio.

Rc obbligatoria anche per i monopattini

E un altro provvedimento arriva per una maggiore sicurezza nelle strade: il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, tra cui i monopattini.

Il progetto sui taxi

Tornando al progetto sperimentale sui taxi, contenuto in un protocollo d’intesa firmato al Mit con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, coinvolge sei tra le discoteche più rinomate e frequentate d’Italia, da La Capannina di Castiglione della Pescaia alla Baia Imperiale di Gabicce Mare. La soluzione è operativa da subito.

La sperimentazione

Per il periodo di prova, che va da agosto a metà settembre, vengono stanziati fondi per pagare taxi o navetta a chi, in uscita dal locale, sottoponendosi all’alcol test dovesse superare il limite previsto per mettersi alla guida. Dopo la prova sul campo si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime.Il Mit ha previsto un budget iniziale di circa 60mila euro.