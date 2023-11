Taxi, oggi la circolare per aumentare le licenze: 30 giorni per bandirle

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuove licenze per i taxi possibili in 30 giorni con le regole previste dal decreto Asset approvato definitivamente il 5 ottobre scorso e per il quale è attesa, oggi 6 novembre, una circolare congiunta di ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei Trasporti che chiarirà i termini di come i Comuni dovranno procedere per le licenze aggiuntive.

Licenze in un mese

Una soluzione possibile, nei termini di legge, in appena un mese e che consentirà un aumento fino al 20% delle licenze tamponando così le emergenze sempre più frequenti in numerose città italiane, dove è diventato spesso molto difficile reperire taxi. “Non ci sono più scuse” ha ribadito il ministro Adolfo Urso in una intervista al Messaggero annunciando la circolare “utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci”.

Loading...

Le perplessità dei sindaci

Il decreto infatti aveva suscitato perplessità e proteste dei primi cittadini, con i sindaci di Roma, Roberto Gualtieri e Milano Beppe Sala che avevano accusato il governo di uno scaricabarile sui Comuni e di aver messo a punto regole non chiare per risolvere l’emergenza. Un’emergenza sempre più evidente (sia a Roma sia a Milano i sindaci avevano comunque individuato in 1.000 il numero di taxi necessari in piu’) tanto che nei giorni scorsi si era mossa anche l’Antitrust.

L’intervento dell’Antitrust

L’Autorità è intervenuta con una segnalazione ai Comuni di Roma, Milano e Napoli “sulle criticità riscontrate nell’erogazione del servizio taxi a danno degli utenti, in termini di qualità ed efficienza del servizio reso”. E aveva sollecitato i tre Comuni ad adeguare il numero delle licenze alla domanda sottolineando “una diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive” che ha generato “un numero molto elevato di richieste inevase e di tempi eccessivamente lunghi di attesa”.

Le regole stabilite nel decreto Asset

Le regole previste dal Dl Asset riguardano tutte le città sedi di aeroporto. Per le licenze straordinarie, a differenza del passato, non occorre nessuna istruttoria prima di bandire la procedura purchè il tetto dell’aumento sia contenuto entro il 20%; le auto dovranno essere a basso impatto ambientale ed il rilascio della licenza è a titolo solo oneroso con gli introiti destinati al 100% a compensare i tassisti già autorizzati nel Comune. Una indicazione, quest’ultima, contro la quale si erano schierati al momento dell’approvazione del dl i sindaci visto che in precedenza il 20% di quella cifra andava ai Comuni.