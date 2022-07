Taxi, sciopero contro Uber&Co: protesta a Roma con fumogeni e petardi. La situazione nelle città

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la prima delle due giornate di sciopero dei taxi in tutta Italia. Fallito il tentativo di mediazione in extremis al ministero dei Trasporti, le auto bianche saranno ferme oggi, martedì 5, e domani mercoledì 6 luglio per protestare contro il mancato stralcio dell’articolo 10 del ddl concorrenza. A Roma è svolta la manifestazione nazionale con i conducenti delle auto bianche che si sono dati appuntamento da tutta Italia a piazza della Repubblica per sfilare in corteo fino a Piazza Venezia. Una protesta che si è accesa accende con cori contro il premier Mario Draghi e il governo, petardi, fumogeni e bandiere con diversi slogan: «Draghi, non te lo chiede l’Europa, te lo chiede Uber» si leggeva sullo striscione alla testa del corteo. Secondo fonti della questura di Roma erano circa mille i tassisti presenti al corteo che si è svolto senza incidenti.

Deregulation nel mirino

Nel mirino dei tassisti c’è la deregolamentazione del settore e, nello specifico, a non andare giù è «l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti», come recita l’articolo 10 del ddl. Ma anche, più in generale, «la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati».

Adesione di quasi tutte le sigle

Ad aderire alla mobilitazione la quasi totalità delle sigle, a fronte di alcune che hanno deciso di soprassedere. Dopo la fumata nera dello scorso 27 giugno la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, su delega del governo aveva nuovamente convocato i sindacati, ma il nuovo confronto, spiegano i rappresentanti della categoria, non ha avuto esito positivo «perché l’articolo 10 del ddl concorrenza non verrà stralciato ma modificato nelle parti non sostanziali. Siamo sempre più convinti - sottolineano - che la riscrittura delle norme per migliorare il settore debba avvenire non con una legge delega inserita in un ddl concorrenza, ma attraverso un provvedimento di confronto tra categoria, governo e sindacati».

A Torino paralizzato il centro



A Torino un corteo di 200 tassisti da piazza Vittorio a piazza Castello ha paralizzato il centro. «Ora basta, devono ascoltarci», grida un portavoce. In testa alla lunga colonna di auto uno striscione con la scritto “Taxi Torino” e cartelli contro il premier Mario Draghi. «Il ddl concorrenza è un modo per affossare la categoria in favore delle multinazionali. Chiediamo lo stralcio dell’articolo 10 in quanto, dovesse passare, diventeremmo schiavi di algoritmi - spiegano i tassisti torinesi - Abbiamo licenze, e abbiamo fatto sacrifici per averle. Non vogliamo che tutto ciò venga distrutto per fare un favore alle multinazionali». Una delegazione dei tassisti è stata ricevuta in prefettura.

Unimpresa, a Napoli adesione quasi totale



Aa Napoli l’adesione allo sciopero è quasi totale. I disagi maggiori si stanno registrando nella zona di piazza Garibaldi e del molo Beverello. La risposta della categoria nel capoluogo campano, spiega Raffaele Serpico di Unimpresa, «è stata corale, così come sta avvenendo a Roma ed in altre città italiane».