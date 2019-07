Taxi volanti, spettacoli e tecnologia: svelati i piani di Neom, megalopoli del futuro nel deserto saudita

Questo sogno e' stato oggi messo nero su bianco in un volume quasi enciclopedico di 2.300 pagine composto dai rapporti di giganti della consulenza che si sono prestati alla scommessa di Mbs. Nomi del calibro di McKinsey & Co, di Boston Consulting Group e dello studio legale Oliver Wyman, le cui parole “visionarie” sono state adesso visionate dal Wall Street Journal. I documenti, datati settembre 2018, sono diventati il primo sguardo da vicino ai dettagli di Neom.

In cifre, enunciano gli studi, dovrebbe diventare la “piu' grande citta' globale per Pil” con terreni comprati anche da Egitto e Gordania. Potrebbe contare su un ponte da 125 miliardi di dollari attraverso il Mar Rosso, idea per la quale Mbs ha gia' orchestrato di comprare dal Cairo due isole disabitate. E ha contattato Israele per avere la cooperazione delle sue aziende quando si tratta di tecnologia.

Non che manchino gli ostacoli, tanti che la stessa realizzazione della citta' e' in realta' oggi in dubbio. Latitano improvvisamente capitali sufficienti, visto che Riad di recente soffre di deficit di bilancio. E vista la reputazione ormai appannata del principe ereditario, che invita potenziali investitori internazionali a restare cauti: accudito in passato quale paladino di valori occidentali e di progresso in un Paese tuttora considerato tra i piu' oscurantisti al mondo, l'elenco degli amici convinti di Mbs si e' assottigliato nonostante lui resti nella lista che piu' conta, quella dell'amministrazione Trump. Ad altri ha provocato qualche sussulto l'efferato assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, letteralmente fatto a pezzi da agenti segreti al soldo di Mbs.

Quell'omicidio non e' stato un buon biglietto da visita neppure per Neom. Oltretutto nei documenti progettuali firmati dalle societa' mondiali di consulenza - Riad ha poco talento interno, la sua prima universita' risale agli anni Cinquanta - non si fa mistero di dure azioni necessarie a costruire questo futuro: tra loro il trasferimento forzato di tribu' che da generazioni abitano nell'area, oltre 20.000 persone. Segno di atteggiamenti potenzialmente brutali: inizialmente Boston Consulting aveva proposto fino al 2025 per il “trasloco” delle popolazioni, poi dietro richiesta dei committenti sauditi ha anticipato l'operazione al 2020. Non basta: e' previsto un apposito sistema di corti “indipendenti”, ma risponderanno comunque al sovrano e rispetteranno la Shariah, la legge islamica. Sorveglianza e sicurezza sarebbero elettroniche e capillari, grazie a una rete di telecamere, droni e tech di riconoscimento facciale. Riad ha gia' contattato Ibm a questo proposito, ma Big Blue ha escluso di essere interessata.