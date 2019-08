Taycan, la prima Porsche elettrica protagonista del nuovo film di Playmobil Nell'attesa della presentazione ufficiale a settembre, Taycan, la prima porsche elettrica è protagonista del film d'animazione di Playmobil di Giulia Paganoni

2' di lettura

La prima auto elettrica targata Porsche, la Mission E o meglio Taycan, è la protagonista del nuovo film d'animazione di Playmobil. La concept car è il prototipo della Taycan che sarà lanciata a settembre. Nel film il personaggio dell'agente segreto Rex Dasher guida una Mission E bianca. La prima tedesca del film si svolgerà a Monaco di Baviera il 4 agosto. Il lungometraggio verrà quindi proiettato nei cinema di tutta la Germania dal 29 agosto. Questo è il primo progetto cinematografico di Porsche e Playmobil, che dal 2014 sviluppano insieme scenografie e collaborano nel campo del marketing. Porsche è stato il primo prodotto in licenza di Playmobil. Il Museo Porsche proietterà Playmobil: The Movie alle 11.00 e alle 15.00 il 10 e 11 agosto come parte del programma di vacanze estive Porsche4Kids.

Ma dando uno sguardo alla protagonista a quattro ruote del film, Taycan, fin dalla sua prima apparizione come concept Mission E è stata considerata come l'anti-tesla per eccellenza. E la casa di Stoccarda ha ricevuto 30 mila ordini per questo modello, diecimila in più rispetto a quanto precedentemente annunciato. E questo significa che, se tutti i preordini si dovessero trasformare in vendite, la produzione di un anno di Taycan (20.000 unità) sarebbe già stata venduta.

La prima elettrica di Porsche è spinta da due motori elettrici sincroni a magneti permanenti che erogano circa 600 cv totali. La trazione integrale permetterà alla quattro porte di scattare da 0 a 100 kmh in soli 3,5 secondi e di raggiungere i 200 kmh da fermo in un tempo inferiore ai 12 secondi, mentre il dato relativo alla velocità massima non è ancora noto.