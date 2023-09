Taylor's Versions: ecco perché Taylor Swift sta reincidendo sei album

Ascolta la versione audio dell'articolo

La decisione di Taylor Swift di incidere nuovamente i suoi primi sei album, affiancando “Taylor's Version” al titolo originale, è una scelta insolita che ha origine nel 2019, quando l'Ithaca Holdings di Scooter Braun, un manager e imprenditore musicale, compra la vecchia etichetta discografica di Taylor, Big Machine Records.

Così facendo Braun, imprenditore e manager di vari artisti, diventa proprietario delle registrazioni dei primi sei album di Taylor. Questo perché nel 2005 l'artista aveva firmato un contratto di 13 anni con Big Machine Records, accettando che, in quanto cantautrice, sarebbe stata proprietaria di testi e musica, ma non delle registrazioni originali.

Quando Braun compra Big Machine Records nel 2019, un anno dopo che Taylor era passata a Republic Records, l'artista si infuria. Tra lei e l'imprenditore non scorre buon sangue: Taylor ha sempre accusato Braun di bullizzarla sui social. Braun è stato inoltre manager di Kanye West e di Justin Bieber, con cui la cantante ha avuto varie dispute. Basti ricordare quando nel 2009 Kanye West ha interrotto il discorso di Taylor agli MTV VMAs, dicendo che il premio per Best Female Video avrebbe dovuto vincerlo Beyoncé al suo posto.

Il post Tumblr

Quando Braun compra Big Machine Records, Taylor scrive un lungo post su Tumblr, definendo l'acquisto “My Worst Scenario” e condividendo tutto il suo sconforto. L'artista spiega che è da anni che prova ad acquistare i diritti di registrazione, ma senza successo. Big Machine Records era infatti disposta a vendere i diritti degli album solo uno alla volta e in cambio di quelli degli album nuovi, un accordo che Taylor riteneva del tutto svantaggioso. Taylor è anche molto arrabbiata che nessuno l'abbia avvisata preventivamente dell'acquisto della sua vecchia etichetta (e di conseguenza della sua musica) e che sia venuta a saperlo solo una volta resa pubblica la notizia.

La decisione di Taylor

L'artista decide quindi di registrare nuovamente i primi sei album. In un'intervista al Late Night con Seth Meyers, dice ai fan “Lo so, è insolito”, ma spiega anche che “purtroppo” nel mondo della musica i cantanti spesso non hanno i diritti sulle loro registrazioni. Taylor dice però di essere determinata a cambiare le cose.