Taylor Swift, la popstar più influente del mondo, nominata persona dell’anno di Time

Percentuali che solo i top player riescono a spuntare. Poi ci sono diritto d’autore, diritti connessi, accordi di marketing (storico quello da 26 milioni con Coca Cola per Diet Coke) e investimenti vari. Proprio per riprendersi i diritti connessi sulle sue vecchie uscite discografiche di cui non possedeva i master, Taylor Swift sta reincidendo tutta la sua discografia: una gran furbata da vecchi volponi del foro che si chiama Taylor’s Version. Mettendo tutto dentro al calderone, Celebrity Net Worth stima che Taylor Swift, quando è in tour come nel 2023, guadagni una cifra che si aggira sui 150 milioni di dollari l’anno. Con questi numeri, non è difficile immaginare come abbia fatto la ragazza a mettere in piedi un patrimonio da 1,1 miliardi di dollari.

Consentiteci il paragone irriguardoso: sempre mettendo tutto dentro al calderone, il riconoscimento di Time ricorda un po’ quando nel 1965 la regina Elisabetta nominò baronetti i Beatles. Come pochi altri in giro, avevano fatto tanto per l’economia del loro paese.

