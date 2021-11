TBD Eyewear strizza l’occhio alla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Occhiali iconici, interamente fatti a mano, in alcuni casi frutto di un co-branding con marchi famosi come Marinella. TBD Eyewear nasce da una idea di Fabio Attanasio (a destra nella foto di apertura) e Andrea Viganò, due imprenditori appassionati di artigianato e industria digitale. Il brand prende il nome da un primo blog di Attanasio, The Bespoke Dudes, ed è diventato una affermata marca di occhiali da sole e vista creati da artigiani italiani. Con un occhio sempre più attento alla sostenibilità.

Gli inizi

«Il brand è nato nel 2014 - racconta Attanasio al Sole24Ore -, quando abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un prodotto completamente fatto a mano in Italia, nella zona del Cadore, una attività iniziata con i nostri risparmi personali. Il primo ordine che abbiamo fatto da un artigiano, una storica bottega familiare. è stato di 21 paia di occhiali, quest'anno siamo arrivati a venderne 10mila».

Loading...

I prodotti sono il frutto di una capillare attenzione al dettaglio, acquisita in storiche botteghe a conduzione familiare. Il grado di artigianalità è massimo e tutto il processo di produzione avviene in Italia, dalle lastre in acetato alle cerniere montate a mano, giungendo perfino alle viti, prodotte da una piccola azienda veneta, su stampi recuperati dagli anni 30.

I canali di vendita e l’export

«L’ecommerce è una voce sempre più importante della nostra attività - prosegue Andrea Viganò -. Il fatturato nel 2019 è stato di circa mezzo milione di euro, nel 2021 puntiamo a chiudere a 750mila euro con l’obiettivo di salire nel 2022 a un milione di euro. Siamo in utile già da diversi anni, lo siamo stati anche nell'anno della pandemia». L’80% della produzione parte per l’estero.

L’ecommerce ha avuto una crescita rilevante grazie al lavoro di team e agli investimenti mirati che hanno dato ritorni importanti. «Il nostro focus è stato da subito anche la vendita all'estero grazie proprio all’ecommerce in inglese - dice Andrea -. Oggi siamo nei negozi lifestyle nelle principali metropoli come Milano, Londra, Tokyo, New York. Da Rinascente ad Harvey Nichols».