Tcl 20 5G, un nuovo smartphone low cost per aggredire l’affollatissima fascia media

Per descriverle lo smartphone del produttore si parte dal prezzo: 299 euro. Il dispositivo è onesto e non mostra grandi punti deboli. Buona l’autonomia meno la fotografia.

TCL 20 5G, presentato al Ces 2021 e provato per alcune settimane. Per descriverle lo smartphone del produttore si parte dal prezzo: 299 euro. Basso ma non abbastanza basso per distinguersi da altri attori che stanno aggredendo la fascia medio-bassa del mercato. Gli effetti della pandemia sui consumi stanno spingendo sempre di più i consumatori verso dispositivi a basso prezzo ma già pronti per il 5G. Tcl che non è un brand di primo piano nel settore smartphone gioca le sue carte con un dispositivo onesto, senza bizzarrie dotato di un buon processore ma debole sul fronte della fotografia.

Cosa ci è piaciuto

L’aspetto davvero positivo è la batteria da 4500 mAh che ti consente di chiudere la giornata senza ansia. Il display da 6,67 pollici supporta la riproduzione di video HDR10 non è esaltante mentre il chipset octa-core Snapdragon 690 5G da 8 nm ti permettono di giocare e usare tutte le app che vuoi senza patemi o rallentamenti. Si possono registrare video in 4K, che non è poco. One more thing, c’è il jack

Cosa non ci è piaciuto

La fotocamera principale è da 48 Mp più un sensore da 8 Mp come ultra grandangolare, e 2Mp come Macro. La gestione della luce non è banale, e le foto ne risentono in condizione di forte o debole illuminazione. Il prezzo di lancio è 299 euro ma lo smartphone lo potete trovare solo dagli operatori Tim e Vodafone. Se dovesse scendere di prezzo anche di poco potrebbe diventare più interessante.