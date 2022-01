TDU Invest lancia 4 nuove startup del made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si chiama TDU Invest il nuovo venture buider italiano fondato da Riccardo Cortese, startupper «seriale» ed ex socio di Francesco Trapani in Foodation che ha contribuito al lancio di diverse startup, tra cui Briscola, Laundry e Temakinho. Il suo obiettivo è creare nuovi «unicorni» in Italia, partendo già dalla fase di pre-seed, grazie sia ad accurate ricerche di mercato volte a individuare nuovi trend e necessità, sia al know how e all’esperienza del fondatore. In un ciclo quadriennale il venture builder prevede lo sviluppo di 8 nuovi progetti nei settori food innovation, digital native vertical brands ed health.

In un mercato caratterizzato da significative difficoltà nel reperimento di capitali nella fase di pre-seed, la nuova realtà si propone come punto di contatto tra l’ideazione, lo sviluppo del progetto e la raccolta di capitale per realizzarlo. Il tutto partendo da un’attenta selezione dei progetti che porti a investire in quelli caratterizzati da maggiore scalabilità e internazionalizzazione, con l’obiettivo di ottimizzare il tempo e le risorse investite, contribuendo così ad aumentare il valore dell’intera azienda.



Loading...

Nel corso del 2021, TDU Invest ha già sviluppato quattro nuove startup. Si va da Aristocratique, piattaforma online solo su invito che offre esperienze attraverso prodotti e servizi volti a migliorare la qualità della vita dei suoi clienti e dei loro ospiti in modo da stimolare l’acquisto d’impulso a Parmigià, gastronomia italiana online che consegna box esperienziali di piatti pronti frozen in 12 città europee. Poi c’è 73 Health and Wellness Spaces, punto di riferimento per l’acquisto «chiavi in mano» di ambienti tematici domestici legati al mondo della salute e del benessere e chiude il quadro Fogo, progetto di «multi-brand to-go» sviluppato attraverso una tecnologia avanzata, con noti brand nel settore del fast casual dining.