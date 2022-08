Tea Mantova e Stantec si alleano per la tassonomia europea

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Tea Spa, la multiutility di Mantova attiva nei servizi energetici, ambientali, idrici e funerari, si allea con la Stantec per adottare i criteri della tassonomia Ue sulle attività sostenibili.

Nel dettaglio, la Stantec — multinazionale dell'ingegneria e dell’architettura sostenibili —affiancherà la multiutlity mantovana Tea nel suo progetto di rendersi del tutto conforme ai requisiti previsti dal regolamento 2020/852 sulla tassonomia, cioè sul sistema europeo che classifica le attività economiche secondo il grado di sostenibilità ambientale.



Che cos’è la tassonomia

La tassonomia fissa alcuni criteri di vaglio tecnico (screening criteria) per il raggiungimento di ciascun obiettivo ambientale da essa definito, declinandoli sui diversi macro-settori economici e per singole attività.

La Stantec sosterrà la Tea nella valutazione tecnica di alcune attività a beneficio dell'ambiente e della comunità locale, verificandone l'allineamento con i criteri definiti negli atti delegati del regolamento Ue sulla tassonomia. Le attività previste da Tea includono, tra l'altro, l'imboschimento di alcune aree, la produzione di energia rinnovabile, interventi di efficientamento negli edifici e nelle attrezzature informatiche.

Il commento di Emanuela Sturniolo

«Il tema della tassonomia europea sta diventando sempre più rilevante per i nostri clienti, che sono spesso in prima linea nel processo di transizione energetica», sottolinea Emanuela Sturniolo, amministratrice delegata della Stantec in Italia. «La normativa sta evolvendo rapidamente e il know how tecnico richiesto è molto specifico, pertanto, in questo tipo di progetti, mettiamo a disposizione dei team multidisciplinari che coniugano competenze ingegneristiche e tecniche con competenze giuridiche ed economiche ed esperienza nel campo della sostenibilità».