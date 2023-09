Team multiculturali, tra regole globali e realtà locali

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un momento in cui si parla tanto di politiche di diversity & inclusion, si può in generale concordare sulla ricchezza che è in grado di fornire a un'azienda e alla sua produttività una squadra caratterizzata da molteplici differenze culturali.

Lavorare in un gruppo internazionale, a contatto con diverse culture e nazionalità, presenta numerosi vantaggi: maggiori risorse, maggiori possibilità di evoluzione, formazione meglio strutturata, ecc. Ma è fondamentale stabilire delle linee guida aziendali al fine di trovare il giusto equilibrio tra l’ambiente locale e le esigenze globali.

Per esempio, sembra scontato ma non lo è, padroneggiare una lingua comune come l'inglese è fondamentale per creare unità nella diversità e imprescindibile se si hanno obiettivi ambiziosi su scala internazionale. Quando i membri sono sparsi in tutti i continenti, è inoltre fondamentale raddoppiare la comunicazione, sia parlata sia scritta.

Per quanto riguarda il manager che deve coordinare questa tipologia di team, avere un background internazionale è cruciale e aiuta a prestare maggiore attenzione alle specificità locali e, al di là dell'esperienza personale, l’accoglienza del team dipende da due principi concreti: l’esemplarità e l’umiltà del leader.

È chiaro che tutto inizia dal manager: è lui/lei che deve dare l’esempio e incarnare questo comune quadro di riferimento. L'esemplarità è essenziale per l'unità di un team internazionale, così come lo è l'umiltà. Un buon leader non è solo esigente ma è anche benevolo e disponibile a mettersi sullo stesso livello di tutti, a rispettare la realtà degli individui e allo stesso tempo deve comprendere le sfide culturali dei diversi team in tutto il mondo.