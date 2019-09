Team multidisciplinari per le Dynasty di famiglia Solo con una squadra di consulenti si può realizzare bene il passaggio generazionale - Il mercato è ricco ma bisogna muoversi per tempo di Cristiano Dell'Oste e Valeria Uva

Le imprese familiari non sempre lo sanno, ma hanno bisogno di consulenti per programmare la difficile fase del passaggio generazionale. Non solo Agnelli, Caprotti o Benetton: le Dinasty italiane sono innumerevoli; tante quante le decine di migliaia di aziende a carattere familiare (oltre 11mila solo le big con fatturati oltre i 20 milioni censite dall’Aidaf, l’associazione aziende familiari).

Il tema è urgente, anche per ragioni anagrafiche: un’azienda familiare su due è guidata da un imprenditore con più di 60 anni. E in oltre metà di questi casi il paròn - che spesso è anche il fondatore - ha già superato i 70 anni.

Per notai, commercialisti e avvocati - ma non solo - è un’occasione d’attività rilevante. Per le aziende è la chance di aumentare le probabilità di successo di una fase ad alto tasso di fallimento. A vincere la sfida sarà chi si muoverà in anticipo, monitorando il proprio parco clienti. «Il professionista deve suonare per primo il campanello d’allarme nella misura in cui gode della fiducia dell’imprenditore - spiega il notaio Carlo Marchetti del Consiglio notarile di Milano e professore di diritto comparato alla Statale - perdere tempo nel passaggio vuol dire perdere il mercato».

Le scelte da compiere

In primo luogo, bisogna studiare la futura governance, che dipende anche dall’assetto. Come rileva Marchetti, c’è la formula tradizionale in cui si cede il bastone del comando alla generazione successiva (e in cui “basta” metter d’accordo gli eredi) e quella in cui ci si apre a soggetti esterni, che apportano capitale e quasi sempre pretendono di inserire manager.