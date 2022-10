TeamSystem acquisisce la padovana ITReview

Ascolta la versione audio dell'articolo

TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, annuncia l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ITReview, società padovana, dal 2007 specializzata in Business Intelligence e consulenza tecnologica di alto livello. ITReview progetta e implementa soluzioni e architetture per la Data Analytics e la Data Integration, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti maggior conoscenza dai dati e migliorare l’efficienza dei processi decisionali.

Si tratta di un’operazione perfettamente in linea con la strategia di sviluppo di TeamSystem, poiché permette all’azienda – che già investe più di 40 milioni di euro all’anno in ricerca e sviluppo – di ampliare il proprio know-how relativo alla Business Intelligence & Advanced Analytics. «L’ingresso nel gruppo TeamSystem rappresenta per noi l’opportunità per consolidare e accelerare il nostro impegno a fare innovazione in ambito tecnologico e a renderla disponibile ai nostri clienti», commenta Andrea De Rossi, Cto di ITReview.

L’acquisizione di ITReview, importante riferimento del panorama nazionale in ambito dati, consentirà, inoltre, alla società non solo di migliorare le proprie business unit e i propri prodotti grazie all’utilizzo di competenze innovative sulla gestione e l’analisi del dato, ma anche di offrire questo tipo di servizio agli oltre 1,7 milioni di clienti della propria piattaforma. «Negli ultimi anni abbiamo puntato in modo deciso sull'implementazione di una solida strategia di R&D volta a costruire un team di oltre 730 Software Engineers che sviluppano e aggiornano continuamente le migliori soluzioni per la digitalizzazione delle Pmi e dei professionisti italiani», commenta Tommaso Cohen, cfo e coo di TeamSystem. «Questa operazione va esattamente in questa direzione perché la crescita esponenziale dei dati offre opportunità enormi alle aziende per ripensare la loro governance, i loro prodotti e la produzione. Oggi, infatti, il dato ha assunto un’importanza fondamentale nel processo decisionale di quelle imprese che vogliono cavalcare la rivoluzione digitale e noi grazie a questa acquisizione potremo migliorarci e supportare in modo adeguato coloro che vorranno intraprendere questo percorso».

Per TeamSystem l’operazione è stata gestita dalla direzione di M&A con il supporto degli avvocati Gerardo Carbonelli e Edoardo Marseglia di Gianni & Origoni per l’area legale, mentre la due diligence finanziaria è stata condotta con il supporto di EY. I venditori sono stati assistiti da Lca – Studio Legale e gli avvocati Benedetto Lonato e Francesco Doria Lamba.