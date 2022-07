TeamSystem: «le forze politiche continuino sulla strada delle riforme, Pnrr opportunità storica»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il Pnrr «è un'opportunità di portata storica» e, anche dopo la crisi di Governo che aumenta il fronte di incertezza, rappresenta «un elemento irrinunciabile per l'Italia». Lo afferma Federico Leproux, ceo di TeamSystem, società che offre soluzioni digitali per aziende e professionisti da oltre 500 milioni di ricavi l'anno, in un'intervista con DigitEconomy.24 (report del Sole 24 ore Radiocor e della Luiss Business School) sulle conseguenze dell'attuale situazione politica per l'economia digitale. «Confido - prosegue il manager – che qualunque sia l'evoluzione istituzionale, tutte le forze in campo pongano il concreto obiettivo di continuare sulla strada delle riforme che sono necessarie per la ricezione dei fondi provenienti dall'Europa e per la competitività».

La fase di incertezza che si è aperta con le dimissioni del presidente Mario Draghi potrebbe influenzare anche l'attuazione del Pnrr nella messa a terra e nell'implementazione delle reti digitali?

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un'opportunità di portata storica per digitalizzare in modo esteso il nostro tessuto imprenditoriale, per lanciare una vera e propria trasformazione digitale di sistema e costruire un'economia più dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva. Si tratta di un elemento irrinunciabile per l'Italia, per il suo futuro, ma anche per il suo presente, soprattutto alla luce di una pandemia che ha avuto – e sta ancora avendo – impatti significativi sul sistema economico nazionale e sulla vita di imprese e cittadini. Confido che qualunque sia l'evoluzione a livello istituzionale, tutte le forze in campo si pongano il concreto obiettivo di continuare sulla strada delle riforme che sono necessarie per la ricezione dei fondi provenienti dall'Europa e per la competitività del sistema imprenditoriale italiano.

S iete preoccupati che il processo di digitalizzazione intrapreso in Italia possa subire delle battute di arresto?