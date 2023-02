Teamsystem, operazione da 70 milioni per rafforzarsi nella marketing automation

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’operazione da 70 milioni di euro con cui Teamsystem si porterà in casa MailUp, Contactlab e Acumbamail: business unit della quotata Growens. La tech company italiana – fondata a Pesaro, con 40 anni di storia e un fatturato superiore ai 545 milioni di euro (dato 2021) – ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da Growens del business focalizzato sulla marketing automation e la data economy. Un’operazione di rafforzamento nello specifico segmento degli email service provider che prevede il passaggio di mano di un’attività che a settembre aveva a bilancio ricavi per 19 milioni che, secondo quanto ricostruito dal Sole 24 Ore , dovrebbero attestarsi sui 30 milioni a fine 2022.

«L'acquisizione di MailUp, Contactlab e Acumbamail ci permette di rafforzare il nostro posizionamento in mercati ad alto potenziale come quelli del marketing automatizzato e della data economy che riteniamo possano crescere con tassi considerevoli nei prossimi anni, in vista della continua diffusione dell'e-commerce», commenta Federico Leproux, ceo di TeamSystem. E si tratta del resto di un’operazione che «segue l'integrazione delle soluzioni per l'e-commerce, dei pagamenti digitali B2B e del CRM e per questo motivo ci posiziona come partner ideale al fianco di circa 1,7 milioni di imprese nostre clienti». Dall’altra parte per Growens, spiega il fondatore e ceo Nazzareno Gorni si tratta di «un importante riconoscimento del valore creato dalle business unit oggetto di cessione e delle loro prospettive di sviluppo».

Il perfezionamento dell'operazione, previsto indicativamente entro giugno 2023, sarà soggetto all'avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni similari, tra cui le autorizzazioni Golden Power ed il voto favorevole da parte dell'assemblea degli Azionisti di Growens, convocata per il 9 marzo e la cessione delle attività di Email Service Provider, spiega una nota di Growens, comporterà il passaggio di un organico pari a circa 260 persone in Italia, Spagna e Danimarca.

«L'operazione – spiega una nota di Teamsystem – è in linea con la strategia di sviluppo di TeamSystem, poiché permette di consolidare e sviluppare ulteriormente la value proposition tecnologica del gruppo, che quindi si rafforza nel settore della marketing automation e della data economy, e di completare il ventaglio di soluzioni rivolte allo sviluppo del business e alla digitalizzazione dell'intera catena del valore delle piccole e medie imprese, sia in Italia, grazie a MailUp e Contactlab, sia in Spagna, con Acumbamail».