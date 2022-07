Teatri di Pietra a Sutri - Lazio

Danza, musica e arte si fondono insieme nella splendida cornice dell'Anfiteatro romano di Sutri, l'antico borgo etrusco a pochi chilometri dalla capitale. Dall'8 luglio al 5 agosto, la suggestiva location in provincia di Viterbo ospiterà spettacoli dal vivo ed esibizioni musicali di grande valore artistico, portando in scena capolavori del passato e grandi classici capaci di stupire il grande pubblico attraverso i secoli. La rassegna di Sutri fa parte della più ampia edizione “Teatri di Pietra”, manifestazione multiregionale che celebra i siti archeologici più belli d'Italia attraverso la danza, la musica e il teatro. L'archeologia e la storia di questo antico borgo si esprimono attraverso l'arte in 14 serate di spettacoli dal vivo che ogni anno attirano i turisti, affascinati dall'atmosfera senza tempo e dal bellissimo paesaggio che offre l'anfiteatro romano. Nelle serate estive andranno in scena le opere di Aristofane, Euripide, Plauto, Virgilio, ma anche di Giordano Bruno, Shakespeare, Verga, Pasolini e Gesualdo Bufalino. . Un'occasione unica per conoscere la storia e vivere il territorio, attraverso i siti monumentali e la bellezza di uno spettacolo dal vivo. All'anfiteatro di Sutri l'incontro tra artisti e spettatori è qualcosa di magico che avvicina alle tradizioni di un popolo e di una comunità che hanno fatto la storia.

6/11 8/11 Menu